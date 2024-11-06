陳玉珍速審財劃法怨牙齒被綠打斷　國民黨要卓榮泰盡速提出對案

▲國民黨譴責民進黨立委暴力阻擋財劃法修法。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法財政委員會今（6日）續審《財政收支劃分法》部分條文修正草案，朝野爆發肢體衝突，國民黨籍召委陳玉珍逕自宣讀條文，僅花三分鐘就將法案送出委員會，並怨自己的牙齒都被打斷了。國民黨召開記者會譴責民進黨立委暴力阻擋修法，多位縣市議員強調多年來地方財政困難，要民進黨拿出道德良心，停止巨嬰症，快點提出版本討論比較實在。

台中市議員楊大鋐指出，民進黨立委不惜暴力阻擋修法，難道怕修法後就不能控制地方政府？還是怕不能繼續亂花錢、照顧綠友友？全台16個縣市都呼籲中央要修財劃法，但中央卻不提修法版本，心態可議。

嘉義縣議員詹琬蓁說，嘉義縣今年總預算約332億元，其中僅38億元是自有財源，連人事費用都不夠支應，其他幾乎都仰賴中央補助。縣長翁章梁也表態支持修法，讓地方政府更有更大的自主權，呼籲更多民進黨執政縣市長勇敢表態。

詹琬蓁並質疑，民進黨嘉義縣立委蔡易餘曾多次表示應檢討財劃法，如今蔡易餘已三連任，卻百般阻撓修法，不是自己打臉自己？嘉義立委陳冠廷父親陳明文也曾說，會努力研究財劃法跟公共債務法，還說這是改革的第一里路，8年後換兒子當立委，還是什麼都沒做到，呼籲兩位嘉義縣立委聽聽百姓的聲音，不要只有黨意、沒有民意。

宜蘭縣議員林義剛說，宜蘭屬於農業縣，收入無法維持一般的開支，何況包括高鐵延伸、鐵路高架與快速道路等都是亟需的重要建設，財劃法修法可更合理妥善的規畫，呼籲執政黨放棄本位心態，朝有利全民的方向來做。

南投縣議員林儒暘說，南投自有財源不足，依賴中央的統籌分配稅款補助，每年都要擔心明年的計畫、政策如何推行，對於長期的建設與規劃非常不利。況且南投縣大多都是山坡地，要鐵路沒鐵路，要高鐵沒高鐵，更沒空港與海港，需要中央更多的關愛，希望賴總統不要換位置就換腦袋，修法也應把土地面積及農林漁牧業產值納入考量，更重要的是希望財劃法能夠儘快通過，讓南投能好好建設。

國民黨考紀會法務譚仲彣說，民進黨在中央執政，對地方的資源分配常視政黨顏色而定，拖延財劃法修法進度的目的顯而易見。賴清德總統應該站出來捍衛自己過去的承諾，不要龜縮在行政院後面，「對得起台南市長賴清德嗎？對得起行政院長賴清德嗎？」呼籲行政院長卓榮泰儘速提出對案，民進黨立委也應儘速協商支持修法。

