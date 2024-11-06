反對國民黨團版《財劃法》3%首都稅　柯志恩：協商時將再提版本

▲柯志恩表示，協商時會提出最完整的版本。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會今（6日）繼續討論《財政收支劃分法》修正草案，由於會議進行約三分鐘，國民黨籍召委陳玉珍就在朝野相互叫罵推擠中將全案送出委員會，因此也遭綠委批評是「三分珍」。對於國民黨團版本中列首都3%分配稅額，國民黨立委柯志恩強調，自己完全不贊成增加首都3%分配稅額，相信未來在協商時，這部分會有非常多討論，國民黨會提出更精進，符合各方需求的版本。

立院財委會今日討論財劃法修正草案，國民黨立委一早就守住委員會現場，儘管民進黨立委郭國文、李坤城和國民黨立委爆發口角和肢體衝突，陳玉珍逕行宣讀，並詢問對條文是否有異議，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，陳遂宣布保留交協商並散會。

柯志恩指出，國民黨團提出的財劃法修法版本，大概是今年4月就提出來的，經過半年持續跟各藍營執政縣市首長溝通，一定會在協商時提出最完整版本，也請高雄市長陳其邁不要太擔心，關切高雄的立場，大家一致，包括土地面積、營業所得、財政能力，都會列在計算公式中。

柯志恩也說，民進黨的傾向於跟過去的立場不一樣，民進黨過去非常強調地方財務自主，要修財劃法，國民黨讓民進黨的夢想成真，反而是民進黨沒有積極籌備，綠營在這部分顯然是雙標。

柯志恩諷刺，總統賴清德、高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲擔任立委時都分別提過財劃法，但現在對於財劃法完全不講一句話，希望中央不要再釋放錯誤訊息，指地方收刮一堆錢不做事，地方政府不管在社福、教育方面可以善用更多資源把事情做好。

談及首都稅，柯志恩表態，完全不贊成增加3%的首都稅，他們勢必在協商過程中，提出更精進、更符合各方需求、也符合期待的版本，所以3%的首都稅，任何的市長都不要太擔心，還會被充分地討論。