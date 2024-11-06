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藍縣長籲藍委快過總預算　綠喊2藍委別裝死：一手搶錢、一手封殺

▲▼民進黨召開「大新竹建設不能等 呼籲藍白速審總預算」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨召開「大新竹建設不能等 呼籲藍白速審總預算」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣長楊文科向國民黨徐欣瑩、林思銘喊話，希望總預算案趕快完成。竹縣議員歐陽霆今（6日）指出，這種連自家縣長都無法認同這種行徑，呼籲藍白立委，不要為了個人政治聲量，拿大新竹的未來當作政治籌碼，應回歸理性，通過總預算，以實際行動造福地方發展。民進黨發言人吳崢則指出，國民黨今早強勢將《財劃法》送出財政委員會，卻同時阻擋原本中央計畫撥給各地的補助「一手搶錢、一手封殺」，邏輯荒謬。

針對藍白兩黨六度封殺明年度中央政府總預算案，民進黨發言人吳崢今日偕同新竹市議員施乃如、曾資程、劉彥伶及新竹縣議員歐陽霆召開「大新竹建設不能等 呼籲藍白速審總預算」記者會。議員們痛批藍白兩黨強行阻擋多項攸關基礎建設的預算，犧牲市民權益與新竹未來發展。

吳崢也表示，國民黨今早強勢將《財劃法》送出財政委員會，意圖增加地方政府4000億的分配預算，但卻同時阻擋原本中央計畫撥給各地的補助，讓預算審查程序一再拖延，導致經費無法下達地方。吳崢批評藍白兩黨「一手搶錢、一手封殺」，邏輯荒謬。

劉彥伶指出，近期新竹市審查地方預算時卻在中央遭遇卡關，僅新竹市就有高達19.6億元的預算受阻，影響範圍包括5.6億元的交通改善預算。此預算涵蓋改善道路品質的1.85億元、省道改善計畫的6960萬元，以及公共運輸與交通平權計畫的2520萬元等項目。若中央預算持續受阻，勢必延宕新竹市的交通建設進度。

劉彥伶批評，停職中的新竹市長高虹安過去誇口積極推動雙語教育和國際交流，但中央對新竹市雙語政策補助的2970萬元現也面臨阻撓。她質問邱代理市長，面對新竹孩童的雙語教育資源受影響，眼看同黨黃國昌委員在中央阻擋預算，為何未見你替新竹市民發聲？

曾資程指出，藍白聯盟昨日再度聯手封殺中央政府總預算，不僅中央卡關，在地方上同樣以一丘之貉的方式荼毒新竹市民福祉、阻礙地方建設。他透露，早在10月9日即向市府索取「因中央總預算卡關對新竹市114年總預算影響的項目與金額」，卻遲遲未獲回覆。上週在黨團審查預算時，他當面詢問主計處，主計處卻稱「需等上級長官核示」。在他再三追問下才勉強透露影響約3500萬。

曾資程質疑，究竟是哪位「上級長官」使得市府不敢提供真實數據？難道是怕得罪立法院中阻撓地方預算的鄭正鈐委員？他並呼籲市民「協尋」鄭委員，並敦促鄭正鈐回歸立法院進行預算審查。

施乃如指出，此次藍白聯手阻擋總預算，將連帶影響新竹市至少19.6億元的經費。她批評新竹市立委鄭正鈐一方面聲稱爭取中央資源，卻在立法院極力封殺總預算案，讓人失望。施乃如呼籲鄭正鈐切勿忘記自己是新竹市民選出的代表，應盡責為新竹市的教育、交通、運動等急需的項目爭取中央補助，不讓關鍵建設因預算卡關而延宕。她強調，鄭正鈐應放下政治算計，全力爭取新竹市的發展資源，避免損害市民利益。

新竹縣議員歐陽霆則指出，今年新竹縣年度總預算突破400億，其中中央補助占比高達四成，充分顯示新竹縣財政窘困的現狀。新竹縣和新竹市面臨相似的困境，擁有一流的市民，卻僅有二流的預算，更遭遇三流的縣市治理。隨著新竹縣人口持續增加，公共服務的負荷也不斷加大，再加上藍白聯手杯葛總預算，導致本就拮据的統籌分配款更加捉襟見肘，讓新竹縣的財政水位比枯水期的頭前溪還低。

歐陽霆直言，藍白立委阻撓總預算，已造成國家治理癱瘓，他要求林思銘、徐欣瑩不要再裝死不表態，兩位黨意凌駕民意立委，罔顧地方發展、無視地方需求，只在工程完工後搶功收割政績。他指出，甚至連國民黨籍的新竹縣長楊文科都看不下去，公開呼籲同黨立委林思銘、徐欣瑩儘速通過預算案。

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