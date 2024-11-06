綠營控「藍營助理動手」　謝克洋駁斥：要打就像個男人來場《拳上》

記者郭運興／台北報導

立法院財委會今（6日）續審財劃法修法修正案，朝野爆發肢體衝突，民進黨更召開記者會指控，國民黨立委助理混入衝突第一線，對立委鍾佳濱動手，而這位遭指控的助理就是國民黨桃園市議員落選人謝克洋。對此，謝克洋則駁斥，今天真的沒有動手，民進黨記者會沒有任何他打人的片段，是非可以這樣顛倒嗎？他強調，鍾佳濱若真的想打，就像個男人來場堂堂正正的拳擊賽，《拳上2024》還有缺一場拳擊賽的話，歡迎邀約演出。

民進黨立委鍾佳濱指控，國民黨護航錢坑《財劃法》助理打立委！今天早上，審查藍白修惡的錢坑《財劃法》，國民黨桃園市議員落選人謝克洋衝入現場推擠、揮打，將他的手機拍落在地。七年前，審查前瞻時，旺旺中時媒體集團所屬中時電子報實習生韓福宇，由國民黨立委徐志榮助理丁旗源帶進立院丟水球，造成立委、議事人員受傷，不只是他，七年前和今日許多民進黨立委都掛彩，國民黨透過立法院癱瘓台灣，歷歷在目。

▼民進黨指控謝克洋動手。（圖／翻攝自Facebook／民進黨立法院黨團）

對此，謝克洋於臉書表示，民進黨特地開記者會指控他打立委，問題是，民進黨記者會從頭到尾都沒有任何他打鍾佳濱的片段。

謝克洋強調，雖然他是「打綠班班長」沒錯，但今天就真的沒有打啊，現在是可以這樣作賊喊抓賊的嗎？是非可以這樣顛倒嗎？

最後，謝克洋強調，至於民進黨為什麼沒有播放說他打立委的影片，沒有的東西是要怎麼生出來？鍾佳濱若真的想打，就像個男人一樣來一場堂堂正正的拳擊賽，《拳上2024》還有缺一場拳擊賽的話，歡迎邀約演出。

▼民進黨指控謝克洋動手。（圖／翻攝自Facebook／民進黨立法院黨團）