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國際火線／別搞混了！美國哪來那麼多「西班牙裔」選民？

▲▼民主黨候選人賀錦麗。（圖／路透）

民主黨總統候選人：「大笑姑婆」賀錦麗也是拉丁裔美國人。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

越接近美國總統大選，越常從電視上聽到主播或記者播報時提到「西班牙裔」(選民)這個詞，讓同樣常看國際新聞的我感到很不自在，甚至開始懷疑電視台的國際組人員在理解或處理外國新聞方面的能力。如果我沒猜錯，他(她)們都是被Hispanic(s)這個英文單字害的！

無論你查找紙本或網路版的英漢字典，都可以發現Hispanic(可作名詞或形容詞用)有兩種解釋。第一，的確是指「西班牙裔」。但它還有第二種解釋：(尤其是指住在美國的)說西班牙語的人。電視台(或其他媒體)的國際組人員只選擇第一種解釋，非但用法不精準、甚至是一種謬誤。

▲▼《西城故事》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

經典音樂劇《西城故事》說的是美籍拉丁裔(波多黎各)移民的故事。（圖／二十世紀影業提供）

根據「美國人口普查局」(United States Census Bureau)的調查報告，2021年時Hispanics／Latinos裔佔美國總人口的19.1%，達6360萬人，是美國第二大族群，僅次於歐洲白人後裔的人口(達1.9億，佔57.8%）。大家只要稍稍仔細想想就不難理解：西班牙人並未長期佔領北美洲，他們的後裔怎麼會成為美國人口裡的第二大族群呢？

其實，幾乎所有人都知道：這些所謂「西班牙裔」，都是來自中、南美洲及加勒比海國家的人或其後裔。但他們跟「西班牙裔」並不相同。需知道，美洲是有原住民的，西班牙人入侵中、南美洲及加勒比海地區後，又帶來了黑奴，三者「混來混去」，所繁衍出來的後代已跟「正港」的西班牙人後裔在種族、外貌，膚色上有所不同，唯有語言是他們的共通點：都是說西班牙語。

▲▼美國大選,投票。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統大選，各州選民陸績進入投票所投票。（圖／達志影像／美聯社）

所以，Hispanics的較正確譯法是「西班牙語裔」(除了美國之外，這個字還同時涵蓋了西班牙本土、北非、以及其他地方說西班牙語的人)。或許你會嫌這唸來有點拗口。那麼，也可以簡化為「西語裔」。

如果專指美國人，另有一個幾乎可以全代替的用詞：「拉丁裔」(Latinos)。它的涵蓋範圍更大：還同時包括說葡萄牙語的巴西人後裔。很多人都知道，拉丁語是羅馬帝國的官方語言，同時也是西班牙語和葡萄牙語的源頭。因此，美國以南的所有美洲國家及地區，又普遍被稱為「拉丁美洲」(Latin America)，簡稱「拉美」。

2024年美國總統大選，民主黨的總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)的父親是來自加勒比海島國牙買加的移民（母親則是來自印度）。所以，賀錦麗本身也是拉丁裔美國人。

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