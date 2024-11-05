會贏喔！「糗爺」李亦伸開示美國大選　3優勢押寶賀錦麗

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記者趙蔡州／綜合報導

2024美國總統大選5日登場，許多網友紛紛預測究竟誰會奪下白宮寶座。由於預測經常反指標，而被網友封為「糗爺」的知名媒體人李亦伸，這次也拍影片做出預測，他認為川普會因為亂講話、得罪拉丁美洲裔，導致在搖擺州選票輸給對手，最終將是賀錦麗當選。

臉書粉絲團「威運網」5日貼出「糗爺」李亦伸預測美選結果的影片。李亦伸在影片說，賀錦麗大概會贏3至4個百分點，賀錦麗會贏在婦女票，會贏在川普亂講話、得罪拉丁美洲裔，所以賀錦麗在搖擺州會有一些優勢，他最後更說「今年的美國大選，恭喜賀錦麗」。

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▲「糗爺」李亦伸表示，賀錦麗將贏得這次總統選戰。（圖／翻攝自臉書／威運網）

事實上，李亦伸並非第一次預言美國大選，2016年美國總統選舉川普對決希拉蕊時，李亦伸就曾經曾經公開支持希拉蕊，留言高喊「我愛希拉蕊」，但最終結果卻是川普當選，再次印證反指標神力，讓網友笑翻。

李亦伸早期的筆名為裘必勝，因為他做出的預測文章，通常最後都會出現相反的結果，而被網友封為糗爺（取自裘諧音）。