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國際火線／沒有最苦只有更苦：波多黎各為啥惹毛美國白人？

▲▼《西城故事》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

▲ 音樂劇《西城故事》說的正是波多黎各移民的故事。圖為史蒂芬史匹柏所拍的2021年電影版的劇照。（圖／二十世紀影業提供）

記者朱錦華／特稿

上（10）月27日，共和黨總統候選人川普在紐約麥迪遜花園廣場造勢時，同台助選的喜劇演員辛克里夫(Tony Hinchcliffe)在演說中譏笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」(floating island of garbage)，引發波多黎各裔選民的極端憤怒，川普競選團隊十萬火急切割；因為在至為關鍵的搖擺州賓州裡，有不少波多黎各裔選民，尤其首府費城的拉丁裔人口裡，就以來自波多黎各的佔多數。

「垃圾島」之說究竟是怎麼來的呢？這得從該地的歷史說起。1493年哥倫布第二度航向美洲大陸時，曾登陸這這個加勒比海島嶼，並且命名為「施洗者聖胡安」(San Juan Bautistan)， 以紀念「施洗者約翰」(西班牙語的Juan等於英語中的John)；最主要城市則命名為「波多黎各港市」(Ciudad de Puerto Rico)。Puerto Rico是西班牙語，意指「富饒的港灣」。

▲▼喜劇演員、播客節目「殺死東尼」（Kill Tony）主持人辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）在川普造勢集會上演說。（圖／路透）

 ▲喜劇演梖辛克里夫為川普助選時，譏笑波多黎各是「垃圾島」。（圖／路透）

1898年美西戰爭爆發，戰敗的西班牙將此島割讓給美國，自此，美國正式將它定名為波多黎各，並且納為美屬的「自治邦」，總督由美國總統指派(後來改為公民直選)。1917年，美國讓波多黎各居民擁有美國公民身分，但他們美國總統大選中沒有投票權。

從2012年至2017年該地先後舉行過5次公投，最近一次顯示97%的投票者希望波多黎各成為「美國第51州 」；但聯邦政府遲遲不肯處理及通過此一公投結果。為什麼？笨蛋也知道，問題在經濟！

▲波多黎各國旗。（圖／翻攝自維基百科）

波多黎各國旗。（圖／翻攝自維基百科）

20世紀初，波多黎各的主要經濟作物是蔗糖和菸草。但先是1930年代的美國經濟大蕭條讓人們大幅減少對糖的消費，嚴重打擊該地糖的出口。然後，接踵而來的強烈颶風重創島上的菸草種植業(第二大產業)。自此之後，該地的經濟始終沒有太多的起色。2017年5月3日，波多黎各向美國聯邦法院宣告破產，積欠債務高達700億美元。過去10年來，波多黎各經濟衰退，失業率高達11%，人口也在這段期間內流失10%。當地人民沒有最苦，只有更苦。

因為生計艱難，大概從1950年代起就有一批又一批的波多黎各人跑到美國討生活，早年主要落腳地是佛羅里達和紐約兩州。他們社經地位卑微，遭人歧視是意料中事。伯恩斯坦(Leonard Bernstein)譜寫的經典音樂劇《西城故事》(West Side Story)，即是以曼哈頓的美國本土與波多黎各裔兩方幫派爭鬥的故事為背景。因此可以說，波多黎各移民(儘管多數合法)是美國「非法移民噩夢」的初體驗！反移民的喜劇演員辛克里夫在演說中拿波多黎各來尋開心，也就不難理解了。

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