桃園自小客被砂石車擦撞「瞬間泥漿洗車」　超慘畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路捷運工地旁，今（2）日中午一輛砂車不慎擦撞同行自小客車，導致砂石車車斗滿載淤泥噴灑一地，所幸並未造成人員摔倒或受傷，但淤泥卻嚴重影響後方車輛行進。桃園警分局據報到場處理，配合義警與工程單位緊急封路派遣水車清理路面，直至下午2時許完成清理並恢復交通順暢，至於肇事原因與責任歸屬則由桃園警方調查處理。

▲一輛砂石車今天中午在桃園區中正路、南平路口處擦撞自小客車事故現場，整條道路撒滿淤泥。（圖／翻攝自《市議員黃瓊慧臉書》）

桃園警分局指出，李姓男子今天中午12時46分駕駛砂石車沿，桃園區中正路捷運工地往莊敬路方向行駛，不慎與同行自小客發生擦撞，導致砂石車車斗滿載淤泥滲漏至路面，嚴重影響後方行車安全，所幸並未造成人員受傷情事，靜芳獲報後立即到場處理，並會同義交與工程單位到場協助。

▲一輛砂石車今天中午行經桃園區中正路捷運工地附近，不慎擦撞同行自小客車，車斗上淤泥撒落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方立即封閉道路進行車流疏導，施工單位、清潔隊等均迅速派遣水車清理路面淤泥，約在下午2時許完成清理，恢復中正路交通順暢，至於肇事責任歸屬則由警方調查釐清。

▲針對砂石車擦撞自小客車事故現場，桃園警分局通知工程單位派遣水車到場清理路面淤泥。（圖／記者沈繼昌翻攝）