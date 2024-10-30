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桃園女童當街被強拉侵犯　張雅琳籲全民「雞婆」成為兒少守護者

▲▼民進黨立委張雅琳召開記者會。（圖／張雅琳辦公室提供）

▲民進黨立委張雅琳召開記者會。（圖／張雅琳辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

桃園市龜山區27日上午發生18歲林姓男子當街強擄女童猥褻案，引來關注。桃園市長張善政表示，「精神疾病不應是違法的藉口」，讓民進黨立委張雅琳、桃園市議員李宗豪和陳雅倫30日共同召開記者會出面齊聲呼籲，桃市政府應先釐清事件的來龍去脈，盡快協助女童家屬，而非先汙名化精神疾病卸責，也呼籲民眾發揮雞婆精神，勇於出手相助。

桃園龜山區一名國小女童27日上午，遭陌生男子強擄侵犯，她不斷尖叫求救、抵抗，目前警方已持拘票將男子帶回警詢，行為人已由檢調機關向法院聲請羈押禁見，但桃市府尚未提出積極策略，避免類似事件再次發生。張雅琳、李宗豪和陳雅倫為此召開記者會，並提出兩點要求。

首先，警察辦案應謹守查證以及中立原則。女童母親第一時間到警察局處理事件，卻被警方表明希望能和解就和解。然此案涉及刑法中對未滿14歲女子的「強制性交未遂」與「加重強制猥褻罪」，屬於公訴罪，根本不可能以和解方式結案。這顯示警方未能即時掌握案情，並造成受害家屬的二度傷害，迫使家長只能向社會輿論求助。

第二，行為人是否為精神衛生體系的漏網之魚。根據現有資料，行為人有領取身心障礙手冊，但是是否為精神衛生體系中的漏網之魚，目前無法得知。桃園市政府於112年起陸續在八德區、桃園區及蘆竹區和平鎮區設立心理衛生中心。分析各區的服務案量，此次事件發生地龜山區隸屬於桃園區社區心理衛生中心，該區服務人口達838,271市民，不但超出衛福部設定中心服務人口以33萬人目標值，更是榮登四個衛生中心的服務人口冠軍。

張雅琳呼籲桃園市政府應在一周內完成調查並提出因應方案，向市民說明事件始末及未來的防範措施，否則市府所宣稱的「婦幼安全城市」將成為口號。

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