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大巨蛋漏水積成灘！　議員怒問蔣萬安：何時開第一張罰單？

▲▼富邦悍將流行音樂節前進大巨蛋，吸引21000名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲大巨蛋啟用後高品質的觀賽體驗獲得球迷肯定，但漏水問題遲遲無法解決改善。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會工務委員會今（5日）至大巨蛋考察，議員陳怡君現場發現，大巨蛋不僅又漏水、漏水點也相當多，現場還有積水和水漬，積水甚至順流而下導致十幾排位置都遭殃，就連座位也積成小水灘，讓她直呼這樣的漏水簡直太離譜，「今天的考察明明就是來看漏水改善工程，結果卻讓全體議員、公部門、甚至遠雄的公關、技師看到最糟糕的一面，遠雄真的有在改善漏水嗎？蔣萬安市長、體育局為何不生氣？」

陳怡君表示，北市府日前訂下最後期限，11月1日未改善，可依法每日處10萬元罰鍰，最高開罰300萬。然今天工務委員會實地考察大巨蛋，陳怡君現場發現外野座位區漏水已積成水灘，天花板漏水漏到外野區十幾排位置全都是積水。

針對積水嚴重問題，陳怡君質疑，遠雄真的有在修繕及維護嗎？根據今日出席技師的說法，防水的方法第一層先貼防水貼布，其次再用接水盤引流來解決漏水。但根據今天實地勘察的狀況來看，顯然美國防水膠布及接水盤也止不住漏水，更沒有發揮功能。

「今天大巨蛋漏水，該怎麼罰？」陳怡君說，考察完大巨蛋，體育局沒有發現漏水之外，還聲稱「確定有，會開罰」，她怒批，體育局是遠雄的員工？還是台北市民的員工？沒有發現再次漏水，體育局沒有失職嗎？為何這時候還對遠雄溫柔以待？

陳怡君也請問市長蔣萬安，「敢罰遠雄嗎？多處漏水積水，連接水盤都接不住漏水，請問蔣萬安市長怎麼罰？」

陳怡君說，對遠雄開罰都如此軟弱的市府，難怪遠雄沒有把大巨蛋當一回事，財團賺錢，市府當冤大頭，也苦了買票進場看球賽的民眾，「蔣萬安市長，您的肩膀呢？體育局腳也麻了嗎？蔣萬安何時開出第一張罰單？陳怡君要求體育局即刻開罰」。

▲▼大巨蛋積水、水漬。（圖／議員陳怡君提供）

▲大巨蛋積水、水漬。（圖／議員陳怡君提供）

▲▼大巨蛋積水、水漬。（圖／議員陳怡君提供）

▲大巨蛋積水、水漬。（圖／議員陳怡君提供）

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