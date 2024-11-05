「前進我的主場！」2025雙北世壯運彩繪列車閃亮登場

▲世壯運彩繪列車將行駛在淡水信義線及板南線上。

生活中心／綜合報導

隨著「2025雙北世界壯年運動會」開幕邁入倒數計時，臺北市政府特別推出「世壯運主題彩繪列車」，象徵著運動活力的列車將隨著捷運穿梭於雙北地區，邀請大家一起「前進我的主場」，享受這場國際級的運動嘉年華！



搭乘彩繪列車，掃描QR Code報名世壯運！

年滿30歲的朋友皆可參加這場專為青壯年族群量身打造的運動盛事！現在搭乘彩繪列車的乘客，只要掃描車廂內的QR Code，就能輕鬆報名，還有機會抽中限量吉祥物「壯寶」娃娃。報名至2025年2月17日止，成功報名者更可領取獨家「世壯運大禮包」，內容物包含後背包、運動毛巾、水壺、環保餐具及紀念T恤等精美好禮，讓您隨時隨地享受世壯運的熱血與魅力。

車廂設計充滿巧思，激發你的運動魂

這次的世壯運彩繪列車不僅外觀設計充滿活力，內部更是匠心獨具。每節車廂都將日常生活場景融入運動元素，讓乘客彷彿置身於健身房、辦公室或居家環境，隨時體驗運動的樂趣。「運動無界｜人生無限」的理念融入在每個細節中閃耀，每節車廂透過生動的設計，鼓勵大家在繁忙生活中找到簡單易行的運動方式，達到全民運動，守護健康的目標。

▲世壯運彩繪列車車廂。

抓住「世壯運金牌手拉環」，當自己的英雄！

這次彩繪列車特別打造「世壯運金牌捷運手拉環」，讓乘客握住時彷彿站上榮耀舞台，感受運動員追逐夢想的熱情。列車行駛於淡水信義線和板南線，將世壯運的活力傳遍雙北地區的每一個角落，讓通勤不再只是通勤，而是一場為夢想而奮鬥的旅程。

▲每節車廂皆透過展現日常生活與運動的無縫結合，讓乘客在搭乘過程中，彷彿親身體驗運動的樂趣。

2025年5月17日登場，邀請您一起站上國際舞台！

無需選拔，凡年滿30歲熱愛運動的朋友們都有機會站上國際舞台，與世界各地的選手切磋交流。無論你是運動愛好者還是新手，都別錯過這場難得的交流機會。賽事將於2025年5月17日在臺北大巨蛋開幕，閉幕式則在新北美術館舉行，一起來感受這場匯聚運動熱血、文化激盪出城市魅力的盛典！

更多活動詳情請至世壯運官方網站查詢https://wmg2025.tw/zh-tw/home，和世界挑一場！