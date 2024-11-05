大巨蛋漏水！遠雄一問三不知　林亮君：不該怕被罵就迴避問題

▲台北市議會工務委員會赴大巨蛋考察。（圖／議員林亮君提供）

記者郭運興／台北報導

台北市議會工務委員會今（5日）偕北市土木技師公會赴大巨蛋考察。對此，民進黨台北市議員林亮君表示，遠雄面對議員提問已掌握多少漏水點與修復期程和成效，工務代表卻是一問三不知。她強調，遠雄不該因為怕被罵就迴避問題，反而應該坦白說明，讓外界知道遠雄有能力和誠意處理。



林亮君表示，議員們理解現階段遠雄需要配合天候狀況才能測試抓漏、維修狀況成功與否，但是本次考察遠雄對於漏水點數量與處置作為的資料都沒有掌握，給人感覺是迴避不想講，因為覺得講會被罵，可是大家都知道有問題，目標是要解決。

林亮君表示，即便是市府的工程，不管是施工或是驗收都會有大大小小瑕疵，後續如何修復才是最重要的，遠雄不該因為怕被罵就畏畏縮縮，而是應該針對試營運後，發現多少漏水點、做了什麼工程、改善幅度有多少，坦白的對外說明，這其實也是遠雄展現誠意方式，告訴外界遠雄很積極的在處理漏水問題。

林亮君強調，遠雄應該將包括以接水盤取代防水膠帶和接水布在內的工作期程，與過去一年來已解決的漏水點等資料，盡速交給體育局，供議員們參考。

另外，台北市土木技師公會莊均緯理事長也指出，大巨蛋的防水主要依靠兩塊，分別是外層的鈦板密合與內層的天溝導水引流，目前大巨蛋會漏水的原因，主要是雨水透過外層鈦板縫隙，滲漏至內層天溝的導水溝中，再經過導水溝的縫隙流出，而遠雄目前要解決漏水的做法，是找出滲漏處，並用防水膠帶填補或用接水布引流。

▼ 大巨蛋考漏水缺失。（圖／議員林亮君提供）