拆！和平新生天橋　蔣萬安拍板「勇敢說、大膽做」：堅持對的事

▲台北市和平新生天橋。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

使用逾40年、鄰近大安森林公園的台北市和平新生天橋，過去吸引不少劇組取景，2015年柯市府時期曾傳出要拆，在居民抗議聲浪下保留住；但蔣市府近期評估決定拆除，使超過1500位居民抗議與連署反對。台北市長蔣萬安5日拍板，「對的事情要堅持」，想清楚就勇敢的說、大膽的做，請交通局、工務局新工處做好溝通說明，並安排好拆除時間。

蔣萬安5日上午在台北市政府主持市政會議，針對和平新生天橋拆除議題，蔣萬安表示，當初設立天橋是一種「行人不要妨礙車輛通行」的「車本位」思維，讓行人走在上面、車子走在道路，但隨時代變遷、觀念進步，「人本交通」已是當今主流觀念，除了增加行人步行的空間，前提是讓行人回到路上行走，所以力推「人本交通」不該與時代背景背道而馳。

蔣萬安提及，台北已進入高齡化社會，舊式天橋對許多長者、行動不便的身障者非常不方便，市府推動「人本交通」的同時，不應將這些人排除在外，此天橋樓梯、橋柱的存在，也會減少人行道上的行走空間跟寬度，都是造成行人地獄的原因；何況經過新工處實際測試，新生和平天橋的實際使用率不到一成，這些數字反映當地民眾對天橋存廢的真實態度。

蔣萬安指出，保護行人應實事求是、分析問題，該天橋橋墩、樓梯確實阻擋轉彎車輛駕駛的視線，造成民眾通行的威脅及風險，行穿線銜接人行道的動線也受到阻礙；另外，橋墩、樓梯也讓行人通過時有「看不到轉彎車」的隱憂，更沒空間執行人行道退縮，「如果我們可以排除掉這些因素，該路口可以大幅減少交通事故，空間也可更開闊，行人可以更安心」。

蔣萬安認為，交通局已拿出實際數據證明，舊式天橋拆除後，路口交通事故率會大幅降低，以信義基隆路口天橋拆除前跟後的比較，交通事故發生率大幅降低了64%；為更加確保新生和平路口的行人安全，交通局可透過「人本交通」措施，包括行穿線退縮、行人專用時相、路口增加護欄、增設庇護島等方式，通盤思考以及行動，絕對不是為了拆而拆。

蔣萬安裁示，「我們是一個負責任的政府，新生和平天橋已超過40年的使用年限，考量到市民的公共安全，請新工處、交通局做好必要的溝通說明工作。」新工處要安排拆除的時間，確保行人的安全與便利，同時也還給當地民眾一個視線更開闊的天際線。

最後，蔣萬安強調，「我要告訴各位同仁，對的事情我們要堅持，對的事情想清楚了就要勇敢的說、大膽的做，該說明清楚就說明清楚，不要父子騎驢。當初（前台北市長）黃大洲如果沒有拆除中華商場，哪裡會有今天的中華路，以及熱鬧的西門町？我們都會支持新工處、交通局做該做的事。」