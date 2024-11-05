高金素梅不讓卓榮泰上台再轟禁伐補償　賴惠員嗆：我聽不下去

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍高金素梅為禁伐補償行政院未編足預算頻頻開砲，與行政院長卓榮泰兩人多次於立法院會互槓，5日質詢時則直接表明不邀請卓榮泰上台，避免自己的同胞再遭誣衊、歧視，結束後輪到民進黨立委賴惠員，她一上台便開嗆自己聽不下去高金素梅的質詢內容，並同意讓卓榮泰在自己的質詢時間回應。卓榮泰向立法院長韓國瑜表示，高金用很多不實內容攻擊行政院，讓官員無法答詢，「我剛剛實在想起來抗議」，希望未來不要有此慣例。

賴惠員說，高金素梅講得太離譜，她聽不下去，禁伐補償從105年發放至今，就是用公務預算跟基金支應；卓榮泰得到賴惠員同意後，先向韓國瑜反映，剛剛高金素梅的質詢，，是一場不對稱質詢，她用很多不實內容攻擊行政院，讓官員無法答詢，他剛剛實在想起來抗議，但基於議事和諧，他只現在表達感受，也希望這段過程不要成為慣例。

卓榮泰接著表示，行政院從沒說過禁伐補償違憲，它是一部法律，修訂過程要依程序，只要依程序，行政院絕對依法行事，而禁伐補償修法過程，行政院便表示過，提升到4萬他願意接受，但編到6萬卻沒有明指財源，行政院願意在符合憲法、互相尊重的情況下解決這個狀況。

賴惠員說，藍白拿這個當擋劍牌去卡總預算，這是非常粗糙的手法，從105年到112年，累計撥付補償金約124.7億元，這次修法後預算增加26億，那就佔部會總預算42％，排擠原民會其他預算，才會傷害到全體原住民利益，對此，原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur回應「是」，賴惠員接著批評，不知道高金剛剛在說什麼，都聽不懂。