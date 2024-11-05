柯志恩不認同財劃法「金孫條款」　黃捷：歡迎一起反國民黨修法

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠才為《財劃法》審查爆發衝突，民進黨團全力杯葛，其中爭議之一便是國民黨團的提案版本，明定保留可供分配款項3%給台北市，而有意挑戰高雄市長大位的國民黨立委柯志恩，今（5日）與議員掛上聯合看板，談及此事稱應考量高雄土地面積因素，否則太不公平。對此，民進黨立委黃捷也喊話，邀請柯志恩6日出席財委會，一起反對國民黨修法。

根據國民黨團所提修法版本，指台北市身為首都與國際金融重鎮，兼負較大責任，條文寫下「鑒於台北市身為首都，保留可供分配款項百分之三予台北市」，成為《財劃法》戰火之一。

黃捷表示，如今柯志恩既然對國民黨開了第一槍，就邀請她明天也出席財委會，跟高雄人站在一起，表達「不認同國民黨財劃法」，留下公報紀錄，「若明天柯志恩沒有付諸行動，一起阻擋國民黨版本，就是騙票，高雄人望周知。」

黃捷呼籲，柯志恩千萬不要說一套做一套，一邊說要幫高雄爭取更多預算、一邊在立法院擋預算；一邊說要提出對高雄更公平的財劃法、一邊配合將國民黨版本強行闖關。

黃捷指出，柯志恩要選高雄市長，但高雄人沒那麼好騙，她已經有不良紀錄，雙面手法只會更讓人厭惡，希望柯志恩可以為高雄勇敢一次。