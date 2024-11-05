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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩表態反對3%首都分配稅款　黃文益喊話：到立院幫高雄講話

▲▼ 劍指2026！柯志恩首面看板上架。（圖／記者吳世龍攝）

▲柯志恩喊認同國民黨財劃法對高雄不公平。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

立法院近日為《財劃法》修法爆衝突，其中國民黨修法版本中，台北市可享有3%保障，被綠營轟是偏袒台北市的「金孫條款」法案。針對立委柯志恩受訪時強調，不認同國民黨財劃法版本列首都3%分配稅額，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，肯定柯從善如流，但請到立法院去幫高雄講話。

黃文益說，在媒體上看到柯志恩認同國民黨版財劃法對高雄不公平，對於她終於說了真話表示肯定，但是更重要的是，身為國民黨不分區的立委，她應本於職權，回到立法院財政委員會的審查現場，公開表示反對國民黨的財劃法版本，留下立法院的公報紀錄，而不是在地方對媒體說一套，卻不敢在立法院表態。

▲▼柯志恩表態反對3%首都分配稅款，黃文益喊話：到立院幫高雄講話。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩表態反對3%首都分配稅款，黃文益喊話：到立院幫高雄講話。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益強調，高雄市民的眼睛很雪亮，哪個政治人物有在幫高雄，哪個政治人物只是做表面功夫，選民的眼睛都很清楚，柯志恩在立法院缺席總預算表決，經過議員披露後，她確實壓力很大；現在又要重演兩面手法，高雄人不會被騙。

他最後再次喊話，請柯志恩回到立法院，回到立法委員的職權，到財政委員會公開反對國民黨的財劃法版本，善待高雄；他也呼籲藍白陣營，現在最重要的是通過總預算案的審查，柯志恩應該回到立法院，協助爭取高雄的預算，替高雄發聲。

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