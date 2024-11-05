總預算國民黨「底線」曝光！　高金素梅提禁伐補償追加預算主決議

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

在野黨不滿政院未編足原住民禁伐補償金，總預算卡關。今（5日）院會結束後，立法院長韓國瑜將召集協商，藍白陣營將提3項主決議，包含，原住民禁伐補償金及健保點值的財源希望以追加預算來補足；公糧收購財源，盼以追加預算、前瞻預算補足。藍黨團書記長林思銘表示，如果朝野協商，行政院沒有依照在野黨訴求修正預算，總預算案今天仍將不處理。

行政院長卓榮泰今就「114年度中央政府總預算案」進行詢答，備詢前他受訪表示，「用基金、二備金或是追加預算，都可以來討論」。國民黨團今下午召開黨團大會，會議中決議，原住民禁伐補償將由立委高金素梅、鄭天財提主決議，財源補足的「底線」，希望以追加預算方式，而藍營也支持此方案；健保點值部分，國民黨也會提出主決議，財源補足的「底線」也是追加預算。

黨團大會結束後，林思銘表示，黨團大會討論非常熱烈，下午等質詢完畢後，韓國瑜將召集協商，黨團會將三項主決議提出，會看看執政黨對於主決議的要求有什麼回應。

針對禁伐補償財源部分，林思銘表示，明年就會有碳稅的收入財源是沒有問題的，禁伐補償與環保議題相關，用碳費的收物來補償財源是非常足夠的，希望行政院用公務預算依法編列。

至於是否可以接受追加預算或是第二預備金的方式支付原住民禁伐補償不足部分？林思銘說，第二預備金不在國民黨團的決議裡面。

據了解，三項決議要求行政院依法編列預算，禁伐補償、健保點值以追加預算方式提出，公糧收購則可使用追加預算或前瞻預算支付。