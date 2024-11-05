傳與柯文哲隔空串證！黃瀞瑩曝節目完整逐字　控週刊入人於罪

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭延押至2025年1月，《鏡週刊》5日報導，柯文哲有串證之虞，理由之一是民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩說出柯拒絕出庭理由。對此，黃瀞瑩上午提供在節目上的完整逐字，痛批《鏡週刊》淪為「心情小語」。

《鏡週刊》5日報導指出，法官裁定柯文哲被延押的一大關鍵為專案小組持續清查金流，除了發現柯在市長室收受威京集團主席沈慶京1500萬現金匯款，還有些錢在工地交付之外，法官裁定延押還有一項原因，就是黃瀞瑩10月1日在節目上「消息靈通」，竟知道被羈押禁見且禁止通信的柯文哲，是因為檢察官一再重複詢問與案情無關問題，心理壓力大才不出庭。

對此，黃瀞瑩5日透過錄影回應，對於媒體的指控，完全是子虛烏有，現在已經讓人分不清楚這是一篇報導，還是裁定書，或是個人的心情小語，「對於這樣入人於罪的言論，我想最好的回應就是繼續做好地方選民服務，提醒大家，本辦公室今天晚上有提供免費的法律諮詢，歡迎週刊參加」。

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料圖／記者黃克翔攝）

而黃瀞瑩也公布10月1日接受媒體人黃光芹採訪內容的逐字稿，當時黃光芹詢問「那妳覺得柯文哲，以妳所認識的他目前的狀況，妳可以揣測他是身心狀況？是感覺還是挺得住？還是有一點點撐不住，所以他拒絕這一次的提審？」

黃瀞瑩當時說，「我覺得應該已經差不多一個月了，從那一次押進去到現在，已經快要一個月了，這一個月裡面做了五次的提訊，包含周邊的證人，或者是相關的，連智庫的人員都約去了，我覺得有可能啦，我不知道他狀況怎麼樣，我們也沒有跟律師有所聯繫」。

黃光芹提及「而且你們黨部跟律師是避不見面的」、「是他們專責打這個司法官司」，黃瀞瑩則說「是是是」，「就是不知道說律師那邊是不是有所考量，或是說律師到底他在裡面的狀況如何，當然從前幾次他那個走出來的畫面，我覺得他應該是有其他的考量，但我覺得，我自己猜測啦，我覺得有沒有可能北檢一直不斷的在重複問類似的問題？或者是不斷在問一些兜來兜去、天差地遠，甚至是那種，就像我們外面看到的那些新聞上面的輿情一樣，就是今天跟你扯北士科，明天跟你扯京華城，再來跟你扯木可，然後怎樣怎樣，什麼東西大雜燴一起問。」