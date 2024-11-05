快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

▲銀杏持續增強中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署預報員林定宜表示，輕度颱風銀杏今天有機會變中度颱風，預估將經過呂宋島北部進入南海，直接影響台灣機率不高；但周五起東北季風加上颱風外圍雲系影響，北部、東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有局部大雨機率。

氣象署今晨對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，迎風面雲量偏多，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢機率，宜蘭有局部大雨機率，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周三、周四東北季風影響，周三水氣最多，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢機率，宜蘭有局部大雨機率，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

林定宜表示，周五起東北季風加上颱風外圍雲系影響，北部、東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區並有局部大雨機率。

林定宜指出，銀杏凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，今有機會變中颱，預估將經過呂宋島北部進入南海，直接影響台灣機率不高，但本周後期仍有間接影響。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

