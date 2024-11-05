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入秋最強冷空氣低溫探18度　銀杏颱風挾雨彈「周末下到發紫」

記者蔡亞樺／台北報導

天氣涼颼颼，中央氣象署預報員張竣堯指出，未來一周以東北季風的天氣型態為主，北部、東半部容易下雨，北方冷高壓帶來冷空氣影響，算是入秋最明顯的冷空氣，今起氣溫逐漸下降，周五清晨最冷，低溫下探18、19度，而銀杏颱風在今上午8時增強為中颱，從目前路徑來看影響台灣機率較低。

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周以東北季風的天氣型態為主，北部、東半部容易下雨，周五清晨低溫下探18度。（圖／記者李毓康攝）

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張竣堯表示，台灣今天主要還是受到中國上空的冷高壓所帶來的冷空氣的影響，是一個東北季風的天氣型態，迎風面雨量偏多。南邊的熱帶系統部分，銀杏颱風今、明天持續向西，周五到下周日進入巴士海峽往南海移動，因此影響台灣的程度較低。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，張竣堯指出，今天持續到受東北季風影響，桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭已有短暫陣雨出現，這種地形性的降雨將持續到明天，大台北、基隆北海岸及宜蘭可能有局部大雨發生的機會。

他說，周五到周日還會受到颱風外圍環流影響，水氣輸送更明顯，雨區擴大一些，包括北部及東南部都有降雨，其中大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生。中南部在未來一周不太受影響，維持多雲到晴，僅山區有零星降雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張竣堯說，今天開始到周五各地溫度持續下降，尤其周五清晨，各地低溫落在20至23度，局部近山區或空曠地區低個1、2度，因此最低溫可能下探18至19度，周五後溫度略回升1至2度。

張竣堯提到，銀杏颱風目前影響台灣機率低，但須留意間接帶來的強風長浪，海邊活動多注意。目前西北太平洋海溫條件比較好，下周後持續有些熱帶擾動出現，氣象署持續觀察後續發展。

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