颱風假無望？「銀杏」最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

▲銀杏預計通過巴士海峽，對台影響不大。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

銀杏颱風5日仍位於菲律賓東邊海域，雖預計持續往西北西方移動，但根據日本氣象廳最新預測路徑，銀杏抵達菲律賓北部時就會西轉，直接從巴士海峽通過，10日還會轉向往西南方移動，因此不會直撲台灣，暴風圈可能也不會觸陸，11月放颱風假的希望不大。

日本氣象廳數據顯示，銀杏目前位於菲律賓東方海域（北緯16.2度、東經127.6度），以每小時約30公里的速度向西北西移動，中心氣壓為980百帕，近中心最大風速為每秒35公尺，瞬間最大陣風達每秒50公尺。

今年第22號颱風銀杏4日凌晨2時生成，並一路往西北前進，不過預計在6日就會轉向往西，從目前預測路徑來看，不會往台灣或日本方向移動，10日預計還會轉往西南方移動。

日本氣象廳原本預估，銀杏雖然不會直撲台灣，但暴風圈仍有可能在8日上午至9日間掃過台灣南部，半徑200公里的範圍內皆會受到影響，屆時近中心最大風速為每秒23公尺，瞬間最大陣風達每秒35公尺。但是氣象廳5日上午再度修正路徑，認為銀杏的暴風圈可能在8日接近台灣，但是不會觸陸，對台影響大幅縮小。

根據中央氣象署預測，銀杏不排除升級為中度颱風，最可能的情況是先往西北，然後轉向西通過巴士海峽。氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，銀杏凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，今有機會變中颱，預估將經過呂宋島北部進入南海，直接影響台灣機率不高。