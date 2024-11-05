　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颱風假無望？「銀杏」最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

▲▼颱風假無望？　日氣象廳預測路徑曝：銀杏西轉後「偏南」　。（圖／日本氣象廳）

▲銀杏預計通過巴士海峽，對台影響不大。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

銀杏颱風5日仍位於菲律賓東邊海域，雖預計持續往西北西方移動，但根據日本氣象廳最新預測路徑，銀杏抵達菲律賓北部時就會西轉，直接從巴士海峽通過，10日還會轉向往西南方移動，因此不會直撲台灣，暴風圈可能也不會觸陸，11月放颱風假的希望不大。

日本氣象廳數據顯示，銀杏目前位於菲律賓東方海域（北緯16.2度、東經127.6度），以每小時約30公里的速度向西北西移動，中心氣壓為980百帕，近中心最大風速為每秒35公尺，瞬間最大陣風達每秒50公尺。

今年第22號颱風銀杏4日凌晨2時生成，並一路往西北前進，不過預計在6日就會轉向往西，從目前預測路徑來看，不會往台灣或日本方向移動，10日預計還會轉往西南方移動。

日本氣象廳原本預估，銀杏雖然不會直撲台灣，但暴風圈仍有可能在8日上午至9日間掃過台灣南部，半徑200公里的範圍內皆會受到影響，屆時近中心最大風速為每秒23公尺，瞬間最大陣風達每秒35公尺。但是氣象廳5日上午再度修正路徑，認為銀杏的暴風圈可能在8日接近台灣，但是不會觸陸，對台影響大幅縮小。

根據中央氣象署預測，銀杏不排除升級為中度颱風，最可能的情況是先往西北，然後轉向西通過巴士海峽。氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，銀杏凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，今有機會變中颱，預估將經過呂宋島北部進入南海，直接影響台灣機率不高。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又有「喪屍」撞警！　遭連轟13槍
陸殲-35A真來了！　全機照曝光
快訊／銀杏轉中颱！　最新路徑曝
百萬YTR求婚成功！　粉絲感動炸：孩子王長大了
快訊／至少5女受害！　台中學霸處長「停職調查」
銀杏最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

爆紅小河馬預測「2024美國總統大選」　結果出爐

美選今投票防暴動！白宮、賀錦麗住處架2公尺圍欄　首都戒備

俄羅斯企圖將「爆炸包裹」送上北美航班！在英國DHL提前爆炸

選前之夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」催票　馬斯克呼籲投票

颱風假無望？「銀杏」最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

西班牙巴塞隆納機場淹水　旅客赤腳涉水「航班被迫轉飛」

3大封關民調出爐！　賀錦麗、川普互咬「僅差1百分點」

賀錦麗民調51％領先！　川普4年前也輸拜登4百分點

英特爾擬「分拆Altera」出售股權　潛在買家曝

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

爆紅小河馬預測「2024美國總統大選」　結果出爐

美選今投票防暴動！白宮、賀錦麗住處架2公尺圍欄　首都戒備

俄羅斯企圖將「爆炸包裹」送上北美航班！在英國DHL提前爆炸

選前之夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」催票　馬斯克呼籲投票

颱風假無望？「銀杏」最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

西班牙巴塞隆納機場淹水　旅客赤腳涉水「航班被迫轉飛」

3大封關民調出爐！　賀錦麗、川普互咬「僅差1百分點」

賀錦麗民調51％領先！　川普4年前也輸拜登4百分點

英特爾擬「分拆Altera」出售股權　潛在買家曝

吳秉叡暴怒砸麥克風　陳世軒喊話立院追討費用：新莊不要流氓立委

六月曬8歲女兒考卷！笑哭問「這樣造句能過關嗎」童心答案網朝聖

屏東男騎機車東港刁車「全身泥巴」走路回家　迷路26Km

總預算案今「補考完」能順利付委？　卓榮泰：抱著最高的樂觀

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

財劃法藍綠爆衝突　羅智強要卓榮泰關心吳思瑤：她受傷了

酒駕衝撞3次！警連開5槍「後座女中彈亡」…挨告過失致死判決曝光

台南海產店爆衝突！2男酒後起口角互毆　他喝到爛醉拒就醫

CRIF公布百大集團調查：高庫存　去年百大集團營運罕見大衰退

康芮颱風重創！消波塊也沖上岸　龜山島提前封島到明年3月

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

萬聖節路邊撿起「人頭」　結果是真貨

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

賀錦麗民調51％領先　川普4年前也輸拜登4％

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

輝達一度全球市值第一　美股收黑257點

颱風假無望？日氣象廳曝銀杏最新路徑

美選7搖擺州封關民調　川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

3大封關民調　賀錦麗、川普互咬僅差1%

中午忘記帶便當　男意外中9千萬元

川普選前賭盤勝率驟降　仍領先賀錦麗

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

女遭騙「父斷聯逃了」淚：為何這樣對我

波多黎各為啥惹毛美國白人了？

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

更多熱門

相關新聞

日本紅葉大遲到　東京、大阪12月才能看到

日本紅葉大遲到　東京、大阪12月才能看到

隨著日本賞楓季節的展開，各地氣象機構陸續發布今年的紅葉預測，大阪、東京等熱門賞楓地點的紅葉見頃時間較往年延遲，預計到12月才是最佳觀賞期。建議計劃前往日本觀賞紅葉的旅客在安排行程時留有彈性，以增加觀賞美景的機會。

銀杏「最高機率路徑」曝　2地防共伴效應降雨

銀杏「最高機率路徑」曝　2地防共伴效應降雨

快訊／美國總統大選登場之際　北韓今晨試射飛彈

快訊／美國總統大選登場之際　北韓今晨試射飛彈

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

關鍵字：

颱風銀杏台灣路徑氣象日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

陸軍109旅傳槍響　義務役新兵「廁所擊發」

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面