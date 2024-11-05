菜蛋齊漲！「青蔥太貴」攤商不送了　農糧署推75元高麗菜

▲受颱風、豪雨影響，近期苦瓜價格高漲，每條要價100元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

康芮颱風已造成全台農損金額高達13.1億元，菜價持續居高不下，原本買氣低迷的蛋價也連續兩周調漲，雞蛋、菜價齊漲，讓不少買菜族吃不消。根據北農今日報價，苦瓜每公斤最高140元、空心菜105元，地瓜葉和萵苣菜也都逼近80元，青蔥以300元續當菜王，有菜販就說：「現在蔥比青菜貴，買菜不送蔥了。」

根據北農今日統計，蔬菜到貨量約1493噸，平均每公斤交易價格44.8元，進貨量較休市前大幅增加、價格也下降4.2元，瓜果類因進貨量減少，價格漲多跌少，以苦瓜上漲18元最多。走訪傳統市場行情，葉菜類平均每把30至35元，貴了5成，番茄每斤還在130元高價，苦瓜1條要價100元，青蔥1小把就要45元。

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農糧署副署長姚志旺表示，從批發市場到零售端價格，預計要經過一到兩天，這周葉菜類價格應該就會恢復穩定，瓜果類則要到本月中下旬逐步回穩。





▲青蔥每斤要價300元，比一般蔬菜還貴，攤商說：「最近買菜不送蔥」。（圖／記者楊惠琪攝）

國內蛋價因近期產地大規模減產、天冷與菜價高漲帶動買氣，已經連續兩周漲價，總計調漲5元，目前每斤批發價36元，隨著禽流感疫情進入高峰期、氣溫持續下探，產業界預估蛋價仍有上漲空間。

姚志旺表示，這次康芮颱風主要影響的是雜糧類與果樹類，短期葉菜類受損情況並不嚴重，從11月起國內高麗菜轉由平地供應為主，整體蔬菜供應量穩定，隨著天候放晴，產區陸續恢復採收供應，且近期天候冷涼，有助各類蔬菜生育，預估蔬菜量價將持續回穩，至於果樹類部分，以香蕉、釋迦等受損較嚴重，預計要到明年初價格才會慢慢穩定。

農糧署指出，颱風後已輔導農民團體加強調節出貨，並與各賣場通路合作，從今（5日）起至11月11日於全台全聯福利中心、大潤發、愛買、家樂福等賣場通路，計有1558個據點，同步推出平價高麗菜專區，國產高麗菜每顆95元、進口每顆75元，歡迎民眾多加選購。