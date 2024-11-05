校園問題一籮筐！　桃園市議員舒翠玲爭取恢復聘任學校工友

▲桃園市議員舒翠玲爭取恢復聘任學校工友。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員舒翠玲4日於市政總質詢中，針對工友退出校園出現的災難、本土語教學帶來的困境及老師、家長的濫訴，造成校園管教權弱化與師道崩毀問題，要求市府恢復聘用學校工友，本土語言選修項目增加國語，建議早自習增加生活倫理等相關誰課程。

舒翠玲首先以校園災難何時了為題，說明繼教官退出校園之後，工友退出校園的災難，由於91年行政院公布學校工友一律凍結，遇缺不補，但因水電工、園藝工難找，且無法隨叫隨到立即處理，只能由老師兼任難度高的工作，加重老師負擔，造成校務停擺，老師及行政單位處於水深火熱當中，出現行政大逃亡現象。

舒翠玲說，108課綱實施以後，也為學校帶來行政災難，尤其是本土語教學的困境，更讓學校苦不堪言，對校園穩定，造成隱憂，原本本土語言是「弱者」，經課綱委員會透過強勢表決，弱者變成了超級強者，從選修變成了必修，把國文、英文、數學、自然學科應該必修的課程改成選修，嚴重壓縮了基礎科學的學習時間。

而本土語言包括閩南、客家、原民總共51種，甚至東南亞、東北亞語系等列必修課程以後，除了要找到相對應師資，學校也要騰出2、30間教室上課，校方被迫只能用遠距教學，這種本土語言政策完全沒有意義，反而依照國家語言發展法，本土語言選項居然沒有國語，難道學習國語都不行嗎？

舒翠玲針對矯枉過正的教育政策也提出抨擊，她指出，平鎮區某國小一位老師對校長提出無限上綱的性騷擾濫訴為例，完全沒有具體事實，就要啟動調查，校長被羞辱，成為人生中最大悲哀及恥辱。

還有一名小六學生在學校調皮搗蛋，被老師指正，就回家向媽媽說不想活了，媽媽打1999申訴，市府即刻啟動調查，家長又投訴三、四年級老師對學生有不當行為，又調查了2、3個月，造成這位老師心理煎熬，凸顯此制度之荒謬。

舒翠玲要求，教育局已編列類似工友委辦費預算項目，為何學校不能聘請工友？針對解決管教權弱化，師道崩毀狀況問題，建議不違反108課綱情況，國小早自習時間增加生活倫理、公民與道德、傳統課程及每週一堂書法課程，讓孩子專注及定性課程，同時本土語言，增加國語選項。對濫訴問題，定出明確依據，責任及懲處，要求市長大刀闊斧進行改革，對的事情就要去做。