夫跑去大陸「包二奶」！誣告、黑手段惡整妻　她忍20年反擊了

圖文／鏡週刊

桃園人妻小美婚後發現丈夫隔海包二奶，原本打算離婚，因為公婆阻撓，她最後忍氣吞聲，沒想到卻換來丈夫反咬一口，控訴她「惡意遺棄」。經過長達20年的拉扯，小美終於擺脫惡夢，獲得自由。

判決書顯示，小美與阿良於1999年底結婚，並育有一對子女。看似幸福的家庭，卻在阿良於2001年初赴中國工作後出現裂痕，婚後才兩年，阿良就背著妻子另結新歡，在中國包二奶，甚至親口承認了出軌。

小美最初因丈夫外遇，曾決定離婚，但考量子女年幼及公婆反對，一度打消念頭，希望丈夫能回心轉意。然而，丈夫非但不知悔改，反而在4年後反過來控訴她「惡意遺棄」，後被法院駁回了他的訴訟。

2016年，丈夫因外遇對象迫切希望生小孩，再次要求離婚，雙方達成離婚協議，丈夫承諾支付生活費並提供子女創業基金，同意在2017年孩子大學畢業後再行離婚。然而，丈夫卻沒照約定履行，自2019年起，男方便音訊全無，失聯至今已逾5年。

面對婚姻破裂，小美多次透過訊息要求阿良回台辦理離婚，卻始終得不到回應。面對妻子苦苦哀求，阿良選擇了冷漠的「已讀不回」。認為自己飽受背叛和遺棄的小美，心力交瘁之下，不得不向法院訴請離婚。然而，在法庭上，阿良不僅未現身，甚至連任何書面答辯都未提出，徹底無視妻子的訴求。

法院認定，丈夫長期以來對婚姻不忠，且拒絕與妻子履行夫妻義務，顯然已無意維繫婚姻，此舉已嚴重破壞了夫妻間的信任基礎。考量丈夫的過錯及雙方長期分居的事實，法院判決准許離婚。



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