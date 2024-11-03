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認識桃園特兒教育資源　為愛勇敢文教協會「親子泡泡派對」登場

▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

▲「有愛無礙、親子泡泡派對」活動，桃園市吉祥物Y桃、園哥也出席。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「為愛勇敢文教協會」長年關心弱勢孩童權益，於11月17日「世界早產兒日」前夕、2日在桃園區風禾公園舉辦「有愛無礙、親子泡泡派對」活動，期各界認識早療教育重要。副市長王明鉅出席活動表示，市府持續建構桃園為友善婦幼城市，規劃明（114）年在八德區桃寶館成立婦幼衛生所，專責提供兒童早療服務。

▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

▲耀登集團董事長張玉斌（右）力挺「有愛無礙、親子泡泡派對」活動，期各界認識早療教育重要

王明鉅說：桃園市的出生率名列六都第一，吸引許多年輕家庭定居，對於桃園市為愛勇敢文教協會理事長、也是現任市議員張碩芳，全力支持市長張善政競選承諾成立婦幼專責單位，而市府也排除萬難於今(113)年1月1日，成立全台第一個婦幼發展局，致力提供更完善的婦幼資源，讓父母能安心育兒。▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

▲▼「有愛無礙、親子泡泡派對」活動，大小孩都開心▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

此外，為讓父母安心生養，婦幼局將委託專業人員支持孕媽咪，自準媽咪申請媽媽手冊起，提供孕期至生產各式諮詢服務，確保寶寶健康成長。

▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

▲「有愛無礙、親子泡泡派對」活動，各界參與熱絡

張碩芳表示，由於她有一名1235克的早產兒，歷經許多大小手術，並接觸到特兒家庭和特教業，深知照顧早產兒的不易，因此，對於早療、特殊兒等婦幼健康相關議題，格外重視，平時除對特兒教育的關注，更不時為特兒、弱勢家庭結合各方力量，期給特兒家長更多資源，讓家長們知道市府的婦幼局、社會局和教育局及衛生局有那些資源，可以讓更多家長知道早療和特兒的資源在那裡。▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

全力支持「有愛無礙、親子泡泡派對」活動的耀登集團董事長張玉斌表示，今年第三屆舉辦的親子泡泡派對活動，感謝市府婦幼局、桃園市兒童發展通報轉介中心(伊甸基金會)、桃園分局埔子所、桃園市新移民女性關懷協會、早產兒基金會等單位，以及魔術舞臺表演、公益互動攤位及闖關遊戲等活動，透過親子共學體驗，創造共融共好的有愛桃園。

▲認識桃園特兒教育資源，親子泡泡派對登場

而耀登炳南教育基金會、耀智創新永續-綠動小學堂也不缺席，於活動現場宣導環保永續觀念及召募志工。包括立法委員牛煦庭、邱若華、萬美玲、市議員陳韋曄、張碩芳、市府社會局長陳寶民、衛生局長賈蔚、教育局長劉仲成、婦幼局長杜慈容及國際扶輪3502區總監陳清榮、桃園市為愛勇敢協會副會長呂莉萍、桃園區長許敏松、桃園青工總會長吳紳旭、桃園女青年會前會長沈蘭廷等人士出席。

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