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桃園中油煉油廠火警！戶外真空塔柏油起火　消防射水降溫待命

▲▼ 桃園龜山中油煉油廠 。（圖／桃園消防局提供）

▲桃園龜山中油煉油廠火警。（圖／桃園消防局提供，下同）

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

桃園龜山中油煉油廠，今（3）日早上發生火警，消防局獲報前往救災，現場燃燒柏油真空塔第2層內部的柏油，火勢撲滅後在現場協助射水降溫、警戒待命，並調查起火原因。

▲▼ 桃園龜山中油煉油廠 。（圖／桃園消防局提供）

桃園市政府消防局表示，3日8時52分接獲通報，桃園煉油廠戶外高度20公尺的鐵皮鋼構塔形建築物發生火警，起火層第2層，現場燃燒柏油真空塔第2層內部的柏油，燃燒面積10平方公尺，火勢撲滅後消防人車在現場協助射水降溫、警戒待命，起火原因有待調查。

▲▼ 桃園龜山中油煉油廠 。（圖／桃園消防局提供）

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