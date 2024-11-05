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全球首例！髮膚之美「從日常開始」全家攜手歐萊德推Bio永續美妝系列

▲▼ 全家,ESG,循環經濟,咖啡,Bio永續美妝,咖啡因,歐萊德。（圖／全家便利商店提供）

▲「全家」攜手O'right歐萊德，運用Let's Café豆渣、店舖牛奶空瓶作為循環再生原料，聯名開發共5款「Bio咖啡萃永續美妝」全新洗沐系列產品。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

在全球關注環保與永續發展的今天，全家便利商店（FamilyMart）與世界冠軍美妝品牌歐萊德（O'right）合作，開創了全新永續消費模式。這次雙方聯手推出的「Bio永續美妝系列」，不僅是便利商店自有產品的全球首例，還運用創新的循環經濟概念，將便利商店的咖啡渣與牛奶空瓶轉化為美妝產品的原料與包裝，實現環保與美麗的雙贏。

更令人驚喜的是，近日「Bio永續美妝系列」在上市之際就傳來國際捷報，奪下有「美妝界奧斯卡」之稱的2024法國巴黎全球永續美妝獎大獎！成功將黑金變綠金並且被國際「看見」，讓長期投入ESG的全家便利商店格外振奮並宣布，即日起～12/10全系列「任選第二件享6折優惠」，喜歡成分天然、環保的洗沐產品可把握機會趁這波買起來。

▲▼ 全家,ESG,循環經濟,咖啡,Bio永續美妝,咖啡因,歐萊德。（圖／全家便利商店提供）

▲為歡慶奪下國際獎項，即日起～12/10全系列「任選第二件享6折優惠」！

▲▼ 全家,ESG,循環經濟,咖啡,Bio永續美妝,咖啡因,歐萊德。（圖／全家便利商店提供）

▲全家攜手歐萊德，打造循環新商模！

循環經濟，賦予咖啡與牛奶空瓶新生命
此次合作可說是循環經濟的典範，利用全家便利商店每天產生的咖啡渣和牛奶瓶，讓這些原本的「廢物」化身為高效能的永續美妝產品。全系列產品以「喚醒你的美麗髮膚」為核心理念，天然的咖啡因成分不僅能提升肌膚和髮絲的活力，更在每一次使用中，讓消費者參與到環保行動中。

5大獨家商品，實用與美麗兼具
Bio永續美妝系列目前推出五款獨家產品，每一款都專為不同需求的消費者設計，並在功能與天然成分上達到極致平衡：

▲▼ 全家,ESG,循環經濟,咖啡,Bio永續美妝,咖啡因,歐萊德。（圖／全家便利商店提供）

▲每一瓶產品皆凝聚全家咖啡的濃縮力量，同時蘊含8～10顆咖啡豆的精萃菁華，為髮膚注入源源不斷的活力。

Bio咖啡因強健洗髮精 關鍵成分，即源自全家高品質穩定的嚴選咖啡豆，運用超音波萃取技術提取咖啡精萃，保留植物的活性精華。其特色在於能有效活絡頭皮，提供髮絲強健的能量。此外，產品也融合繡線菊與毬果紫堇等多種珍貴植物萃取，能調理頭皮油脂分泌，舒緩不適感，幫助強健髮根，活絡頭皮，讓髮絲呈現自然蓬鬆感。

Bio咖啡萃潤澤沐浴乳 擁有獨創溫和潔淨配方，並添加100%咖啡精萃，能深層滋養和修護肌膚，強化肌膚的天然防護力。產品同時蘊含來自南美洲有機玫瑰果油，可滋養肌膚、保持絲滑光澤感。感心的是，產品亦使用經歐盟有機組織驗證的天然起泡成分，易沖洗不殘留同時也不怕破壞自然生態。

Bio咖啡萃平衡潔顏慕絲 採用溫和的清潔和護膚配方，產品蘊含100%咖啡精萃，能有效潔淨肌膚，清除污垢與多餘油脂，同時保護肌膚的天然屏障。成分也包括了有機歐錦葵和沙棗樹果萃取，有助於舒緩穩定肌膚、鎖住水分，減少乾燥感，為肌膚注入活力！

Bio咖啡萃沁涼淨化頭皮噴霧 專為頭皮養護設計，成分包括天然咖啡萃取物、薄荷和紫蘇萃取，能調理油脂並提供清涼舒適的感受！適合日常，尤其是在頭皮悶熱或有異味時使用，不會阻塞毛孔或影響頭皮健康，反而能幫助保持頭皮清新和健康。使用後可吹乾且不影響造型效果。

Bio咖啡萃修護滋養護手霜 深層滋養配方並結合了多種天然來源成分，如100%咖啡精萃、天然葵花籽油精華和天然保濕水精華，能有效修護手部肌膚，強化肌膚的天然防護力，甚至還能調理手部肌膚的油水平衡，形成天然的鎖水薄膜，為雙手提供全方位保護與修護，並減緩環境對肌膚的傷害。

這些產品不僅在使用上讓人感到舒適，也代表著每個人在日常生活中都能輕鬆選擇支持永續的方式。

限時優惠，永續美妝輕鬆入手
為了讓更多消費者體驗這一系列的美麗與環保產品，全家便利商店推出限時優惠活動！全系列「Bio永續美妝」即日起～12/10「任選第二件享6折優惠」，讓你用行動支持環保，並在日常生活中感受自然與美麗的融合。

選擇Bio永續美妝系列，就是選擇一種與地球共生的生活方式。每次使用這些產品，不僅呵護身體，也為環境帶來一份溫柔的承諾。趕快到全家便利商店選購，為自己與地球留下最美麗的足跡。

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