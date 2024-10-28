全家合作歐萊德　咖啡萃取打造永續美妝、洗髮精「第2件6折」

▲全家與歐萊德(O’right)」合作，聯名開發5款「Bio咖啡萃永續美妝」洗沐產品，還有適合旅行的個人瓶，並推出「第二件6折」優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家打造永續循環商模，今（28）日宣布與永續資優生「歐萊德(O’right)」合作，運用Let’s Cafe豆渣、牛奶空瓶等為循環再生原料，聯名開發5款「Bio咖啡萃永續美妝」洗沐產品，包括洗髮精、沐浴乳等「任選第二件6折」，喜歡成分天然、環保的洗沐產品可把握機會趁這波買起來。

此次全家與歐萊德開發「Bio咖啡萃永續美妝」5款產品，每款都包含8-10顆Let’s Cafe咖啡豆渣萃取精華，富含天然活性精華，能活絡頭皮，提供髮絲強健能量。

▲全家與歐萊德(O’right)」合作，運用Let’s Cafe咖啡豆渣、牛奶空瓶等為循環再生原料，聯名開發5款「Bio咖啡萃永續美妝」洗沐產品。（圖／記者林育綾攝）

5款產品包括「Bio咖啡因強健洗髮精」售價420元。「Bio咖啡萃潤澤沐浴乳」添加有機玫瑰油，並使用歐盟有機組織天然驗證起泡成分，易沖洗不殘留，深層滋養修復肌膚，售價420元。「Bio咖啡萃平衡潔顏慕絲」包含歐錦葵、沙棗果、滿天星等多樣天然萃取，保濕鎖水不乾燥，售價350元。

「Bio咖啡萃沁涼淨化頭皮噴霧」同時添加沁涼薄荷、紫蘇萃取，舒暢頭皮，售價380元。「Bio咖啡萃修護滋養護手霜」添加天然葵花籽油，滋潤保濕、修護舒緩，售價480元。

5款瓶器都使用100%PCR再生塑膠材質，其中洗髮精、沐浴乳2款瓶器，則100%以全家Let’s Cafe業務用牛奶空瓶回收再製而成，降低產品包裝碳排放。

▲「便攜個人型」160ml個人規格，提供外出旅宿、臨時採購不同選擇。（圖／記者林育綾攝）

「Bio咖啡萃永續美妝」也針對便利商店消費者購買情境、喜好，來量身設計專屬規格、風味，規格不同於歐萊德以往大容量產品，首度推出「便攜個人型」的產品型態，像是洗髮精、沐浴乳都有160ml個人規格，提供外出旅宿、臨時採購不同選擇。

還有「Bio永續美妝潤澤保濕組」、「Bio永續美妝淨透平衡組」2款禮盒，在全家APP「全家行動購」獨家販售。全家便利商店總經理薛東都提到，年底聖誕節各種節日都適合送，笑說「你送這個，女友會很愛你」。

▲同步還有「Bio永續美妝潤澤保濕組」、「Bio永續美妝淨透平衡組」2款禮盒。（圖／記者林育綾攝）

全家X歐萊德「Bio咖啡萃永續美妝」全系列，即日起於全家便利商店、線上平台「全家行動購」販售，10月30日至12月10日實體門市購買「任選第二件6折」。10月30日起透過全家行動購買系列產品任一款，還送歐萊德全球環境教育計畫新書《解凍格陵蘭》1本，響應永續精神。

▲7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌也展開永續計畫。（圖／業者提供）

除此之外，7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌也展開永續計畫，將咖啡紙杯、杯套全面採用「FSC森林永續認證」包材，並持續推廣自帶杯與「OPEN iECO」循環杯服務。2024年預估藉由自主永續行動，減少100噸一次性塑料包材，減碳超過200噸，今年也啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，展現永續理念。