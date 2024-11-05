7-11特大美式「買11送11杯」！超商咖啡優惠來了　囤貨趁這波

▲7-11咖啡「買11送11杯」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

錯過月初囤咖啡機會也別擔心！7-11為慶祝第7110店「Fresh 愿橋門市」開幕，在門市及「OPENPOINT行動隨時取」APP都祭出咖啡飲品優惠，像是「特大杯美式買11送11」、「濃萃拿鐵3杯100元」等。全家也將於11月9日至11月11日祭出「Let’s Café」閃購價，像是大杯經典美式，111杯3000元，最多省下千元！

★7-ELEVEN

7-11即日起至11月11日在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡飲品優惠：

●特大杯美式，買11送11，特價660元，省660元。

●純奶茶／純奶青，買11送11，特價550元，省550元。

●黑白珍珠撞奶，買11送11，特價660元，省660元。

●特大杯拿鐵，15杯711元，省339元。

●指定冰風味飲，15杯711元，最多省264元。（冰經典好時可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡）

●中杯精品美式／精品拿鐵，12杯711元，最多省369元。

▼即日起至11月11日在「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

7-11 即日起至11月9日「門市優惠」：

●大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，3杯100元。

●中杯精品美式，2杯100元。

●英式紅茶，4杯100元。

▼7-11門市咖啡優惠。（圖／業者提供）



★全家

全家APP在「隨買跨店取」功能，11月9日至11月11日推出「Let’s Café」閃購價，最多現省千元：

●Let’s Café大杯經典美式，111杯3000元。

●Let’s Café大杯經典拿鐵，111杯4300元。

●Let’s Café大杯熱卡布奇諾，111杯4300元。

●Let’s Café大杯單品美式，111杯6700元。

●Let’s Café大杯單品拿鐵，111杯8000元。

●私品茶55元飲品30杯、65元飲品26杯，1111元。

▲迎接雙11，全家咖啡也推出111杯超殺優惠，現省上千元。（圖／業者提供）