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全人醫療研討會台中醫院登場　WHO顧問受邀演說

▲▼台中醫院院長黃元德,李孟智,衛福部次長周志浩,醫福會執行長林慶豐。（圖／記者許權毅攝）

▲第13屆全人醫療研討會今日在台中醫院登場。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

第13屆全人醫療整合服務研討會暨國際論壇今日在台中醫院舉行，論壇邀請WHO顧問、瑞士日內瓦大學教授Bettina Borisch演說，相當精采。今日總計有數百名代表參加，包含衛福部次長周志浩、醫福會執行長林慶豐也出席這場醫界盛事。

台中醫院說，這場國際研討會是與桃園醫院共同主辦，在中英文雙語主持人介紹下，會議演說與論文全程以英文發表，接軌國際。今日由台中醫院院長黃元德代表主辦單位感謝26家部立醫院、71家醫學中心醫院、20所大專院校與8個機構代表蒞臨參與，為精彩演說與論文發表揭開序幕。

▲▼台中醫院院長黃元德,李孟智,衛福部次長周志浩,醫福會執行長林慶豐。（圖／記者許權毅攝）

▲衛福次次長周志浩（中）、醫福會執行長林慶豐（左）以及台中醫院院長黃元德今日受訪。（圖／記者許權毅攝）

衛福部次長周志浩說，部屬醫院的責任就是推動「以人為本、以社區為基礎」的整合性照護，也是健康台灣計畫的重點項目，期待透過這場會議，加強醫界和學術界之間的學術研究交流、經驗傳承和國際接軌，提高醫療和醫學教育研究的品質。

周志浩也說，全人醫療照護面向很廣，健康台灣的目標要依賴部屬醫院的體系，才可以在全國各縣市紮根下去，部屬醫院是很重要的支柱。黃元德則指出，完整照護園區需要各單位一起努力，包含科技運用、醫事跟社政的結合等，今日研討會有很大啟發。

醫福會執行長林慶豐說，今年大會與國際議題「邁向長者與失智照顧的新紀元」接軌，除了邀請國內外各專業領域專家學者進行精彩演說，還邀請124家地區級以上醫院、大專院校與機構超過2500篇，分別就「醫療應變」、「品質病安」、「智慧醫療」、「職業安全」領域發表論文，期待透過部醫與國內外產學界熱烈交流，提供國人更好的醫療環境及服務品質。

▲▼台中醫院院長黃元德,李孟智,衛福部次長周志浩,醫福會執行長林慶豐。（圖／記者許權毅攝）

▲WHO顧問、日內瓦大學教授Bettina Borisch（左）今日出席研討會。（圖／記者許權毅攝）

今日受邀出席的WHO顧問、日內瓦大學教授Bettina Borisch以「健康社區的醫院（Hospitals for Healthy Societies）」為題，談醫院在社區中的角色。Bettina Borisch特別提出，躺在床上活再久也沒有用，要讓人健康餘命越長越好，現在全球的新方向，就是讓老人、人類維持健康。

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