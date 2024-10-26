10年前罹乳癌！女腳痛就醫　核磁共振查出：癌細胞轉移骨頭

▲台中一名女性確診乳癌，10年內又復發轉移骨頭，但仍積極抗癌不放棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

台中一名55歲女性，10年前左側曾罹乳癌，手術治療後狀況穩定，但前年底開始出現左腳無力症狀，去年中因跌倒就醫，沒想到檢查發現，左側乳房有一顆乒乓球大腫瘤，且癌細胞已經轉移骨頭。10年內兩度罹癌讓患者相當沮喪，但在醫師鼓勵下，患者決定勇敢抗癌，接受化療合併標靶、手術治療，目前病況穩定追蹤中。

台中醫院乳房外科醫師徐天佑指出，患者就醫後，透過X光檢查，發現患者腰椎第二、三節出現壓迫性骨折；進一步進行核磁共振檢查，發現是乳癌骨轉移，立即會診乳房外科，果然在右側乳房發現一顆7公分腫瘤，且癌細胞已經骨轉移到脊椎，難怪出現雙腳疼痛症狀。

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台中醫院醫療團隊除了神經外科先進行腰椎減壓固定手術，減緩患者雙腳疼痛症狀，乳癌團隊也先替患者進行四個月術前化療合併標靶治療，等腫瘤縮小後再進行全乳切除手術，追蹤至今未狀況穩定。患者除了感謝醫療團隊不放棄對她的治療，也希望鼓勵其他癌友「只要不放棄，一定可以抗癌成功。」

▲徐天佑提醒女性朋友，如果發現乳房或腋下有腫塊、乳房疼痛、乳頭出現分泌物等症狀應盡速就醫。（圖／記者游瓊華攝）



徐天佑表示，乳癌好發於45到55歲停經後婦女，根據國民健康署統計資料顯示，台灣每年新增乳癌患者1萬5000人至2萬之間，由於乳癌新藥不斷上市，罹患乳癌患者零期五年存活率達100%，一到二期的五年存活率平均都可達90%以上，即使四期五年存活率只有15%，但只要配合醫師治療，患者仍可保有正常生活與品質。

徐天佑提醒女性朋友，如果發現乳房或腋下有腫塊、乳房疼痛、乳頭出現分泌物等症狀應盡速就醫；另國建署提供45歲到70歲女性每兩年一次的乳房攝影檢查，呼籲符合資格的女性定期檢查，早期發現早期治療。