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諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

▲台中醫院李德敏醫師（圖／記者游瓊華翻攝）

▲近來諾羅病毒大爆發，台中醫院醫師李德敏提醒家長，加強手部清潔，避免病毒傳染，另外也盡快帶孩子施打雙疫苗。（示意圖，非當事人／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中秋過後一周，疾管署就公布國內腹瀉門急診就診人次，為近5年同期最高，病毒體則以諾羅毒病占48.8%居多。台中醫院小兒科主任李德敏近一個月在門診也發現，高燒合併狂吐、狂拉急性腸胃道症狀患者，較去年同期增1到2成，甚至有5歲男童感染諾羅病毒後傳染給全家，提醒諾羅病毒感染力強，勤洗手、注意飲食衛生才是防疫之道。

台中醫院小兒科主任李德敏指出，今年9月初才開學不久，一名5歲男童就因為高燒39度合併嘔吐症狀，一度到診所就醫，但服藥後症狀未改善還整晚連吐8次，媽媽嚇得帶他到醫院，男童因為出現脫水與鈉離子過低症狀收治住院。

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▲▼示意圖,生活,經痛,女性,腹痛,生理,懷孕,生病,痛苦,健康,保健（示意圖／123RF）

▲男童感染諾羅病毒，結果一口氣傳染給家中4人，造成一家五口都染病，上吐下瀉。（示意圖／123RF）

沒想到住院第一天，男童就讀小一的7歲哥哥也出現發燒嘔吐症狀，連在醫院陪病的媽媽隔日也被傳染，之後在家中照顧哥哥的爸爸，也出現輕微噁心嘔吐症狀，是臨床上典型潛伏期短、少量病毒就可以高度傳染力諾羅病毒「一人染病、全家染病」案例。幸好經過補充電解質與症狀治療，弟弟住院3天症狀緩解出院，爸媽跟哥哥也先後痊癒。

李德敏表示，諾羅病毒好發於秋冬季節，今年因為連續兩個颱風影響氣溫驟降，初秋就出現諾羅群聚感染現象，門診上感染諾羅患者比去年同期增加1到2成。

李德敏提醒，由於諾羅病毒只要低病毒量就可以造成家戶間高傳染力，提醒山陀兒颱風雖才離開，颱風過後除了不吃生食，飲水清潔也要注意；萬一家中有人出現腸胃道症狀，被感染者應避免與其他家人共食，確實以香皂濕洗手，才能避免遭受諾羅病毒威脅與感染。

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