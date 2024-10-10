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雙十國慶喜迎「雙龍女」　台中醫院國慶寶寶平安誕生

▲台中醫院雙十國慶，中午前就迎來兩個國慶寶寶，兩位都是健康女嬰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院雙十國慶，中午前就迎來兩個國慶寶寶，兩位都是健康女嬰。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

今天是10月10日國慶日，而台中醫院今天也誕生兩個小龍女，「雙國慶寶寶」開心迎雙十，其中自然產的女嬰寶寶父親表示，太太昨晚開始出現陣痛即到院待產，今日近中午順利產下女兒，夫妻倆開心迎接第一個寶寶，也約定再接再厲拚第二胎。

台中醫院長黃元德表示，迎接雙十國慶，中午前就迎來兩個國慶寶寶，兩位都是健康女嬰，其中一位因胎位不正，排定今日38周剖腹產，另一位是已經過了預產期6天，昨晚開始陣痛住院待產，今天近中午自然產，母嬰平安，兩個小龍女哭聲宏亮，都很健康。

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台中醫院婦產科主任劉仁杰說，今天一早就安排懷孕38周、胎位不正的母親剖腹產，上午約10點已經順利產下剛剛已經順利誕生，體重2700公克。另一名在媽媽肚子裡超過預產、懷孕40周又6天的寶寶，似乎自己選定雙十國慶好日子，昨晚入住，近中午在院長黃元德親自接生下，平安自然產出。

從事工業工程的蘇先生開心說，他跟太太結婚2年，原本就預計生兩胎，今年迎接兩人第一個孩子是計畫中，原本老婆的預產期是10月6日，但之前一直無產兆，直到昨天開始出現明顯痛感，昨晚10點多住院時醫師檢查產道已經開兩指，早上約11:00進產房已經開八指，11點半左右小寶貝順利出生，體重2990公克。

蘇先生說，太太原本就是領有保母證照、在托嬰中心上班，兩人預計做完月子後，女兒就跟著媽媽到托嬰中心「上班」，自己寶貝自己顧最放心；蘇先生還說迎接小龍女後，兩人會再接再厲再拚第二胎，「越快越好」！

院長黃元德指出，往年雙十國慶都是爸媽挑選迎接新生命的好日子，雖然新生兒數逐年下降，但台中醫院早上依然歡喜迎接兩個國慶寶寶出生，兩個都是女生，相當健康，醫院婦兒團隊都開心迎接我們國家未來的生力軍。

►聽Podcast #我在案發現場

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