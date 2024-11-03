新國會智庫民調／66.3%民眾支持公投綁大選　羅智強：全民共識

▲羅智強舉辦新國會智庫民調發布記者會。（圖／羅智強辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對明內政委員會擬排審《公民投票法修正草案》，國民黨立委羅智強今（3日）發布民調指出，20歲以上選民中有66.3%的民眾支持這次修法，僅有21.3%的選民不支持。對於2018年公投開票延至隔天凌晨三點才完成，民調也顯示，有43.2%的民眾認為是中選會未能規劃周延，另有37.6%的人認為是公投綁大選導致延遲的問題。

立法院內政委員會明天將審議4項公投法部分條文修正草案。藍委羅智強等人提案指出，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，期間如果遇到全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，形同「公投綁大選」。

對於今日公布的民調，羅智強說，此次調查主要是兩個題目，支不支持公投綁大選，以及2018公投開票延時，是否是中選規劃不周的問題，或公投綁大選所致？

經加權後的調查結果顯示，20歲以上選民中有66.3%的民眾支持這次修法，僅有21.3%的選民不支持；有12.3％民眾沒意見，羅智強說，結果三分之二支持恢復公投併大選，若不看未表態部分就等於有七成以上，基本上是全民共識。另外對於2018年公投開票延至隔天凌晨三點才完成，民調也顯示，有43.2%的民眾認為是中選會未能規劃周延，另有37.6%的人認為是公投綁大選導致延遲的問題。

至於「目前國內有幾個常聽到的政黨，例如民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量、台灣基進，請問哪一個政黨的理念和主張與您較接近？」其中，民進黨30.4％、國民黨22.4%、民眾黨10%、不偏任何政黨22.8%。

本次調查由新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會共同委託趨勢民意調查股份有限公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話調查方式。訪問期間自113年10月30日至11月1日，共成功訪問1,090份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.97%之間。