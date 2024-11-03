快訊／蛋價再漲2元！天冷帶動買氣「批發價每斤36元」

▲蛋價明起再漲2元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價再漲2元！近期因蛋農提早啟動淘汰換羽作業，以及颱風菜價高漲、天氣轉冷等因素帶動雞蛋買氣，台北市蛋商公會今（3日）宣布，明起雞蛋批發價每斤調漲2元，每台斤從34元調至36元，產地價周四（7日）跟進，每台斤從24.5元調至26.5元，這也是繼上周調漲3元後，蛋價連續兩周漲價。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，之前幾波雞蛋調降，促使蛋農提早淘汰換羽作業，加上颱風導致部分禽場受損，雞蛋供應量大幅減少，各地蛋商已出現調蛋情況，加上近期高菜價、天氣轉冷等因素，均帶動雞蛋買氣，今天開會後決定再調漲2元。

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一名南部蛋農表示，康芮颱風來襲前，因為大批蛋農斷尾減產，產量已經出現不足情況，颱風過後部分禽場傳出災損，產量銳減，有不少蛋商載不到蛋，必須調蛋應急，現在又到了禽流感高峰期，抱怨之前放任蛋價崩盤，讓蛋農被迫減產停損，「只會越來越沒蛋」。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前統計數字仍顯示供過於求狀態，國內投入生產蛋雞約3634萬隻，雞蛋每日生產量仍高達12萬6000箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日持續生產過剩120萬顆。有蛋農批評，官方統計數字太「累格」，跟產地實際情況有落差。

