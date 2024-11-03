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準「銀杏」周三後抵台灣東南方　粉專揭2點：可能滯留打轉

▲▼準銀杏颱風路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲準銀杏颱風路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

關島附近今(3日)上午8時有熱帶性低氣壓生成，最快今晚到明天生成「銀杏」颱風，未來路徑朝西北前進，周三將到呂宋島東北方海面，後續路徑仍有變數。氣象粉專表示，本周後期抵達台灣東南方，正好來到高壓邊緣及鞍型場，可能出現停滯打轉情況，與東北季風對抗，是否影響台灣還無法評估。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第22號「銀杏」颱風即將形成，同樣沿著太平洋高壓邊緣朝西北移動，預計本周後期抵達台灣東南方時，正好來到高壓邊緣及鞍型場，可能會出現停滯打轉的情況，並與東北季風對抗。

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粉專指出，後面路徑充滿不確定性，變數很高，是否影響台灣目前還無法評估，建議再觀察幾天。

中央氣象署預報員劉宇其表示，熱帶系統未來路徑朝西北前進，周三將到呂宋島東北方海面，屆時速度會放慢，周三後路徑可能有變數，部分資料顯示會偏西通過呂宋島進入南海，也有資料顯示高壓勢力東退明顯，颱風可能會在琉球海面北轉，「颱風到台灣東南方位置時，即便沒有很靠近台灣，但容易讓台灣吹起強盛東北風，風浪及北部、東半部降雨變得明顯。」

至於後續是否會有共伴效應帶來劇烈降雨，劉宇其表示，颱風路徑上發生明顯共伴效應，主要是颱風到台灣南方或西南方，外圍環流跟東北季風交會，產生比較大降雨，若未來路徑偏西到呂宋島，共伴效應將是未來要留意的重點，不過光是颱風來到台灣東南方，就會有明顯東北風帶來降雨影響。

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