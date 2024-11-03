快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

▲又有熱帶低壓，銀杏颱風最快今晚或明天生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

又有熱帶性低氣壓生成，氣象署表示，該熱帶低壓目前位關島附近海面，最快今天晚間到明天有機會生成颱風，一旦生成，將是今年第22號颱風「銀杏」，下周後期路徑預計接近呂島東北方近海，後期路徑變數大，可能朝菲律賓北部進入南海，或在菲律賓東方北轉往琉球前進。

氣象專家吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本氣象廳動作迅速，馬上就發出了颱風形成預警，今年第22號颱風銀杏熱身中，下周末左右來到台灣東南方到呂宋島附近區域，動態變化大，不一定會直接影響台灣，繼續觀察。

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中央氣象署預報員劉宇其表示，熱帶性低氣壓TD26在關島附近海面生成，目前位台灣東南方2400公里海面上，預計今晚到明天有機會生成颱風，一旦生成，將是今年第22號颱風「銀杏」，離台灣有點距離，會朝西北移動，預期下周後半期接近呂宋島東北方近海，後續路徑變數大。

劉宇其表示，後期路徑變數，有些資料認為會偏西接近菲律賓北部後進入南海，有些資料預測會在菲律賓東方北轉，往琉球方向前進，離台灣有點距離，但低壓會讓台灣吹東北風，北部、東半部天氣不穩定，雨勢多大要看距離。