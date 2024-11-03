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北東明變天「低溫溜滑梯探19度」　準「銀杏」颱風1路徑防共伴效應

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓最快今晚或明天生成銀杏颱風。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

明天(4日)起到周三東北季風增強，北部、東半部降雨增多，周三及周四清晨低溫下探19度；西北太平洋有熱帶低氣壓發展，今晚或明天生成「銀杏」颱風，朝呂宋島前進，下周三後路徑有變數，若後期路徑持續朝西到呂宋島，要關注是否有共伴效應帶來降雨，不過颱風一到台灣東南方將先助攻東北風，北東降雨增。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天受東北風影響，北部、東半部有下雨，明天東北風更增強，北部、東半部雨勢更明顯，天氣轉涼；後續要留意西北太平洋有熱帶低壓發展起來。

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西北太平洋有熱帶低壓最快今晚或明天生成今年第22號颱風「銀杏」，劉宇其說明，今天上午8點，台灣東南方2400公里海面上有熱帶低壓生成，結構完整，不排除今晚或明天機會生成颱風。

不過颱風後期路徑將受高壓影響出現變數，劉宇其指出，未來路徑朝西北前進，下周三將到呂宋島東北方海面，屆時速度會放慢，下周三後路徑可能有變數，部分資料顯示會偏西通過呂宋島進入南海，也有資料顯示高壓勢力東退明顯，颱風可能會在琉球海面北轉，「颱風到台灣東南方位置時，即便沒有很靠近台灣，但容易讓台灣吹起強盛東北風，風浪及北部、東半部降雨變得明顯。」

至於是否會有共伴效應帶來劇烈降雨，劉宇其表示，颱風路徑上發生明顯共伴效應，主要是颱風到台灣南方或西南方，外圍環流跟東北季風交會，產生比較大降雨，若未來路徑偏西到呂宋島，共伴效應將是未來要留意的重點，不過光是颱風來到台灣東南方就會有明顯東北風帶來降雨影響。

由於目前已經11月，依舊有秋颱生成，劉宇其指出，上一個11月侵襲的颱風為2020年的「閃電」颱風襲台，當時有發布海警及陸警，11月颱風和夏天、初秋相比少很多，但也曾發生過，歷年11月侵台颱風平均為0.11個左右，今生成熱帶性低氣壓地區以東，仍有熱帶系統發展，後續還會有低壓發展起來，還要持續觀察。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，劉宇其說明，今天受東北風影響，但水氣沒那麼多，基隆北海岸、東半部、大台北有零星降雨，雨勢不算太大，新竹以南多雲到晴，山區午後零星陣雨；明天東北風增強，北部、東半部降雨逐步增多，周一到周三基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部較大雨勢，中部、南部影響不大，只有山區有午後陣雨。

劉宇其指出，東北季風周四減弱，但颱風接近呂宋島以東洋面，讓台灣東北風持續強盛，持續為北部、東北部帶來降雨，雨勢大小要看接近距離而定，中部和南部天氣穩定，但若熱帶低壓或颱風靠近，天氣也可能比較不穩定。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，劉宇其表示，明天東北季風增強，下周二、下周三北台灣天氣涼，北部、宜蘭今高溫可到25度，明天東北季風增強，明天高溫仍約25度，不過周二、周三北部高溫明顯下降，北台灣、宜蘭高溫22到23度，周三清晨、周四清晨北台灣低溫下探19到20度，8日後氣溫回升。

中南部白天溫度仍熱，不過晚間轉涼，劉宇其表示，中部、南部白天熱，高溫約28到30度，清晨有機會下探20到21度，日夜溫差大。

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