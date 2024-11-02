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下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

▲▼室外口罩禁令,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一波東北季風再度增強，全台降溫有感，北台灣跌破20度，北部、宜蘭低溫19度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫逐日降低，中央氣象署指出，今天起到下周四受2波東北季風影響，北台灣低溫20度，基隆北海岸或近山區受地形影響，甚至不到20度，中南部下周三到下周四低溫最明顯，僅21、22度，等到下周五東北季風減弱之後，氣溫才會回升。

氣象署預報員陳姵安說，今天開始有一波東北季風影響，明天略為減弱，主要降雨包括桃園以北、東北部及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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陳姵安表示，下周一又有一波東北季風增強，造成台灣沿海出現8至9級強陣風，且水氣偏多，從下周二至下周四雨區較大，北部及東北部有局部短暫雨，東部及東南部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，下周五東北季風減弱，降雨範圍跟明天差不多，東半部有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，下周六為東北風轉偏東風的天氣，東風帶來洋面上的水氣，大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，陳姵安指出，明天東北季風比起今天稍微減弱，北台灣高溫約25度，下周一另一波東北季風再度增強，下周二到下周四氣溫逐日下降，20至22度左右，受地形影響部分地區在20度以下，北部、宜蘭出現19度。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，中南部明天高溫仍有29至31度，下周一開始受到東北季風增強影響，高溫明顯下降到28度，尤其下周三到下周五的夜晚及清晨，低溫21、22度，但白天陽光露臉，溫度回升到28度、29度，早晚溫差7至8度。

陳姵安提醒，下周一東北季風滿強，全台都會降溫，北台灣低溫在20度上下，明顯感受到涼意，加上會有下雨，體感溫度更低，民眾多加留意。

此外，陳姵安表示，目前菲律賓東方海面到關島附近是低壓帶，後續仍有熱帶系統發展生成，11、12月都有成颱紀錄，部分模式顯示會發展為熱帶性低氣壓，但有些模式顯示會消散，模式分歧大，氣象署將持續觀察。

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