蛋雞場禽流感爆首例！嘉義撲殺5.8萬隻　蛋商：恐衝擊蛋價

▲國內嘉義一處蛋雞場爆發禽流感，撲殺5.8萬隻，恐衝擊蛋價。（示意圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

禽流感拉警報！農業部動植物防疫檢疫署今（3）日表示，嘉義縣朴子市一處蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，已由嘉義縣家畜疾病防治所依標準作業程序執行5萬8480隻蛋雞撲殺銷毀作業，這也是入秋後首次傳出蛋雞場確診禽流感。蛋商表示，若疫情持續延燒，蛋價恐怕還會有一波漲幅。不過，防檢署表示，疫情仍在可控範圍，對產蛋率影響不大。

防檢署表示，經獸醫研究所通知，嘉義縣朴子市一處蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，已由嘉義縣家畜疾病防治所依標準作業程序執行5萬8480隻蛋雞（40周齡及44周齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，日前彰化一處種鵝場也傳出禽流感案例。總計從今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計36例（陸禽29場、鴨3場、鵝4場）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名中部蛋商表示，之前因為蛋價慘跌，許多蛋農提早淘汰換羽作業，投產數量已經減少，上周蛋價已經開始走揚，現在正值禽流感旺季，若疫情持續延燒，蛋價恐怕還會有一波漲幅。

防檢署副署長徐榮彬則表示，這是入秋後首次主動通報的蛋雞場禽流感確診案例，總計撲殺5.8萬隻，佔每日投產3600多萬隻比例不高，預估對產蛋量影響有限，但提醒禽場業者落實防疫工作，避免疫情擴散。

防檢署指出，台灣位於候鳥度冬遷徙路徑上，目前抵台各類群冬候鳥分布於西南沿海、關渡、蘭陽平原、桃園沿海，又以雲嘉南沿海、蘭陽平原出現較大群聚，呼籲養禽業者應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，並應持續落實防疫，若發現異常立即通報，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。