「班班喝鮮奶」趕上路！引發7大亂象　老師：政府美意變災難

▲保久乳到貨時間與數量不一，導致供應次數與排程大亂。（圖／新北市深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策從9月底上路以來爭議不斷，有逾75%學校選擇保久乳，導致全台保久乳大缺貨，學校掛網下單搶貨，市售保久乳也喊漲，為了簡化發送作業，有學校1次發8瓶保久乳，許多學生不愛喝，最後變成家長喝；而乳糖不耐症學童喝的含鈣豆漿，也因為還沒完成招標，有學校硬塞鮮奶給學生惹議。《ETtoday新聞雲》整理出7大亂象，讓讀者瞭解最近校園裡的「班班喝鮮乳」之亂。

因應明年起紐西蘭進口鮮乳可零關稅來台，為降低對國內乳品市場的衝擊，農業部與教育部攜手推動「班班喝鮮乳」政策，編列4年44億元預算，全國133.5萬名公立國小及附設幼兒園學生，從這學期開始，每周可喝2次、每學期共44次國產乳品，由學校自行選擇保久乳、鮮奶或含鈣豆漿。但農業部日前強調，學童乳政策主要目的是為了替學童補鈣，並非是去化國產乳品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「班班喝鮮奶」政策倉促上路，因招標作業不及，直到9月底才開始供應，目前還有約3成學校連一次都還沒喝到，已經供應的學校則抱怨：「政策導致校園大亂，政府美意變成災難」。行政院長卓榮泰也說，推出時思慮有所欠缺，確實需改善。農業部長陳駿季表示，持續滾動檢討，後續會做更好規劃，會提出不增加學校行政負擔、縣市政府也能配合的精進方案。





▲冷藏鮮奶到校後，學校老師必須放下手邊工作，以最快速度分送各班。（圖／北市景美國小提供）

亂象一：「班班喝鮮奶」造成校園「行政增量」

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，教育現場一直希望行政減量，「班班喝鮮乳」卻讓校園行政增量，學校老師為了配合鮮乳運抵學校的時間，必須立即放下手邊工作來處理鮮乳的儲存、分發和追蹤飲用數量的工作，徒增校園紛擾、耗損教育能量。

高雄市岡山國小老師林晉如也說，有學校為了準時喝鮮奶、避免學生拉肚子，甚至安排一整節課讓學生喝，違背正常化教學。此外，若碰上學生校外教學、畢旅或颱風天放假等更是人仰馬翻，之前高雄連放4天颱風假，恢復上課要忙補課、還要發鮮奶，「根本是校園大亂鬥」。

亂象二：保久乳貨源不足，學校掛網搶單，每周供應2次變「1次給8瓶」

「班班喝鮮奶」第一學期上路，有高達75%學校考量食安與發送問題，都選擇喝保久乳，導致全台大缺貨，學校必須掛網搶單。新北市深坑國小校長李春芳說，全台各校都在搶保久乳，行政人員利用周六加班掛網才搶到一個月的貨源，考量學校存放空間，只好把一個月8瓶的量，發給學生帶回家飲用，因廠商是整箱送來，學校老師還要幫忙以8瓶1袋，協助分裝給全校700多名學生，校園頓時變成分裝工廠。

乳商考量運輸成本，保久乳配送一次就送一至兩周的量，每周供應兩次，變成一次給8瓶，導致供應、排程大亂。北市教育局體衛科長吳青娟表示，根據農業部估算，國內保久乳貨源只夠供應5成的學校，還有兩個多月放寒假，這學期有可能無法供足44次，或者變成最後一個月天天供應。

亂象三：學生不愛保久乳，最後都是家長喝，甚至在網路轉賣

北市一名家長指出，學校的營養午餐本來每周就會提供1瓶保久乳，因為味道喝起來跟冷藏鮮乳就是不一樣，孩子不愛喝，每次都帶回家，現在每周又多了2瓶，等於1周就3瓶，「家裡冰箱一打開，全部刷一排保久乳」，最後都是家長喝下肚，甚至傳出有家長在網路轉賣保久乳。

亂象四：學校搶不到保久乳，只好改訂鮮奶

全台保久乳大缺貨，農業部表示，若學校因保久乳供應延遲，想改訂鮮乳，只要與供應商溝通好即可。高雄市有多所學校陸續從保久乳改訂鮮奶，緊急動員校內行政與家長會人力，打亂原有保久乳的配送節奏。北市教育局也計畫舉辦研習營，由選喝鮮奶的學校示範如何分送各班、飲用與回收流程，鼓勵更多學校改訂鮮奶。





▲含鈣豆漿仍在招標中，有學校也發送鮮奶給乳糖不耐症學童。（圖／北市教育局提供）

亂象五：含鈣豆漿招標不順，乳糖不耐症學童也硬塞鮮奶

高雄市有國小近日發出通知，因含鈣豆漿招標作業尚未完成，為顧及學生權益，只能「全數發放鮮奶」引發議論。對此，農業部次長杜文珍表示，乳糖不耐症學童不能這樣處理，也有違食農教育理念，會再跟學校溝通。農業部畜牧司長李宜謙表示，含鈣豆漿正辦理招標評選作業，預計本月底前開始供應。

亂象六：未考量學校原本就有供應乳品，有學校1周5天喝6瓶

高雄市岡山國小老師林晉如指出，校內營養午餐原本每周就供應2次乳品，現在為了配合「班班喝鮮奶」每學期要喝足44次，因學期只剩2個多月，只好趕進度每周喝4次，加上原本營養午餐2次乳品，等於1周5天要喝6罐乳品。有學校營養師就說，應考量學校午餐各種營養建議量，避免過量或剩食問題，多數學校選在10點大下課喝鮮奶，低年級學生食量小，導致營養午餐吃不下。

亂象七：鮮奶喝完造成垃圾巨量、水費暴增

學生在學校喝完鮮奶後，鮮奶紙盒不能直接丟棄，必須先沖洗後，再集中回收，以2千人的大型學校來說，每周喝2次，就會產生4千個紙盒。有學校老師就說，學校一周回收一次，教室已經堆滿喝完的鮮奶盒，如果導師不協助清理，教室很快就會有「臭酸味」，不只增加垃圾量，也導致水費暴增。





▲鮮奶喝完後，造成校園回收垃圾巨量、水費暴增。（圖／北市景美國小提供）