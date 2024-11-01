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圍牆傾倒、宿舍淹水！326校颱風災損1.1億元　大同大學2千萬最高

▲▼北市北投區明德國小路樹倒塌，砸毀停放在路邊3輛汽車 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲康芮颱風造成校園1.1億元災損，圖為北市明德國小路樹倒塌。（圖／記者黃宥寧攝）

記者許敏溶／台北報導

康芮颱風挾帶強風豪雨襲台造成校園災損。根據教育部統計，截至今（1日）下午3時，全台共326所學校、1間社教館所受損，總金額逾1.1億元，其中花蓮59校最多，其次為新北49校；若以縣市區分，花蓮損失3979萬最多，其次為台北市2262萬元。單一學校災損金額最高為台北市大同大學2000萬元，災損包括7株樹木及兩面圍牆傾倒災損。

康芮颱風昨從台東成功登陸，成為1958年至今，最晚以強颱強度登陸的颱風，中心登陸也釀校園災損。根據教育部最新統計資料，截至今天下午2時30分為止，全台共326所學校、1間社教館所受損，災損總金額高達1億1202萬元。

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教育部表示，全台各縣市若以災損校數來區分，以花蓮縣59校最多，其次為新北市49校，台南市30校。若以各縣市災損總金額來看，花蓮縣災損3979萬最多，其次為台北市2262萬元、新北市1338萬元。

在單一學校災損部分，教育部指出，金額最高為台北市大同大學2000萬元，災情包括7株樹木及兩面圍牆傾倒。其次則是花蓮縣卓溪國小1054萬元，災情包括操場嚴重淹水，紅土流失、射箭箭靶毁損、走廊、宿舍及倉庫淹水、樹木傾斜、監視系統20支攝影機全毀；接著為花蓮縣立美崙國中850萬元，災情包括2棟樓屋頂鋼瓦遭吹落急需全面更換，校園內10棵樹倒及斷裂。

教育部表示，上述災損為粗估金額，等待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報在教育部校安通報系統，經過各教育主管機關掌握確認後，將彙整正確災損金額陳報行政院。

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