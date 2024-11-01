台灣獲國際認可「非洲豬瘟非疫國」　與日本並列「東亞唯二」

▲我國正式列為非洲豬瘟非疫國，也是亞洲兩個國家之一。（圖／資料照，南投縣府提供）

記者許敏溶／台北報導

世界動物衛生組織昨（31日）將我國列為非洲豬瘟非疫國，成為亞洲唯二國家。農業部表示，這不僅象徵我國動物防疫檢疫體系完備，也彰顯我國邊境防堵非洲豬瘟具體成效。這是繼口蹄疫及羊痘非疫區認定後，再度獲得國際肯定，對我國畜牧產業永續發展具指標性意義，在國際市場豬肉供應上具備更大競爭優勢。

農業部今（1日）表示，非洲豬瘟是高致死率的動物傳染病，對於豬隻及相關產業威脅極大。從107年起，全球多國陸續爆發非洲豬瘟疫情，亞洲地區更受到嚴重影響。我國透過「非洲豬瘟中央災害應變中心」跨部會的努力下，同時結合中央與地方及民間單位合作下，全力落實邊境查驗、後市場查緝、推動廚餘高溫處理及廚餘再利用檢核等重要工作，經過多次盤點與專家會議的討論，確認我國在畜牧場與野外環境中均無非洲豬瘟病毒活動跡象。

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農業部在今年7月向世界動物衛生組織（WOAH）提交詳實的自我聲明資料，說明我國已符合其非洲豬瘟非疫國的標準，經WOAH審核並多次補充資料說明，終獲WOAH的認定。

農業部指出，我國成功列入非洲豬瘟自我聲明非疫國名單，對我國動物防檢疫的努力成果，提供強而有力的國際認證，並展現我國在維護疫病清淨狀態與畜牧產業穩定發展上的傑出表現，也是政府跨部門合作與公私協力的成功範例。

農業部進一步表示，獲得WOAH認定為非洲豬瘟非疫國，對於台灣豬肉產業的發展具有深遠影響，讓我國在國際市場的豬肉供應上具備更大的競爭優勢。我國目前可以輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，並積極洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。

除了口蹄疫及非洲豬瘟已經獲WOAH確認為非疫國，農業部指出，我國也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望在2025年5月WOAH大會中被認可為傳統豬瘟非疫國，屆時我國將成為亞洲少數清除三大重要豬隻傳染病的國家，有助於提升國際競爭力及推動豬肉產品進軍國際市場，確保產業的永續發展。