康芮農損4.8億元「7成在雲林花蓮」　水稻最慘占1.5億元

▲康芮颱風導致農損近5億元，其中水稻災損1.5億元最高，圖為雲林來不及採收的水稻倒伏。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者許敏溶／台北報導

康芮颱風侵台導致農產損失持續攀升。根據農業部最新統計，農業產物及民間設施估計損失約4.8億元，單一縣市以雲林縣損失1.78億元最多，其次為花蓮1.58億元，上述2縣市就占災損7成；農作物則以水稻損失1.5億元最高，其次蒜頭4767萬、食用玉米3741萬。

根據農業部彙整農糧署、畜牧司與各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時為止，受到颱風影響，全台農業產物及民間設施估計損失達到4億8730萬。

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上述4.8億元當中，農業部分析，若以單一縣市計算，雲林縣損失1億7854萬元（占37%）最多，其次為花蓮縣損失1億5881萬元（占33%）、台東縣損失5701萬元（占12%），光是雲林與花蓮就占全台損失總金額的7成。

在農產損失部分，根據農業部估計，損失總金額4億5967萬元，農作物被害面積1萬2055公頃，損害程度27％，換算無收穫面積3198公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積4481公頃，損害程度33％，損失總金額1億5149萬元；其次為蒜頭4767萬、食用玉米3741萬、落花生2201萬等。

另外，在民間設施損失金額共2679萬元，農業部表示，主要來源是漁船毀損金額達1839萬元。在畜產損失金額則是84萬元，主要損失為雞。