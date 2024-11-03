私校調薪喊壓力大「籲檢討學雜費」　教育部：兩年共補助57億元

▲私校面對調薪喊吃不消，教育部指兩年將補助57億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

軍公教連續調薪讓私立大專校院吃不消，要求教育部提高補助比例及檢討學雜費調整機制。教育部表示，因應調薪，教育部在今明兩年補助私校57億元，加上相關獎勵經費，總經費和公立大學補助75%差不多，而大學若要調漲學雜費，仍要依照規定程序向教育部提出申請，核定後才能辦理。

政府在7月宣布明年軍公教調薪3%，加上今年調薪4%，連續兩年調薪讓公私立大學都吃不消。儘管教育部針對公立、私立大學調薪，分別補助75%、70%費用，但台大、成大等頂大自籌經費因此暴增近億元到3億元不等，以學雜費為主要收入來源的私校同樣面臨沉重壓力。

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對於私校要求提高補助比例及檢討學雜費調整機制，教育部表示，因為軍公教調薪，教育部從111年起，以「常態性方式」透過私校獎補助經費，協助私校共同改善教職員薪資，補助專任教師（含專案教師）本俸、學術研究加給、主管加給及編制內職員薪資，補助私校調薪所需差額7成費用，明年軍公教若再調薪3%，教育部也會補助。

教育部指出，以113年為例，教育部補助私校調薪所需差額7成經費約23.8億元，另針對提高教師學術研究加給不低於公校基準，這部分經費約2.66億元，合計約26.46億元，已達7成5效益。若以114年預估私立大專校院調薪所需經費，教育部將再挹注約33億元，已經大幅減輕學校負擔。

教育部表示，為增進及落實教育實質公平，已經推動減免私立大專學雜費3.5萬元，拉近公私立大專學雜費差距，讓學生選擇校系時回歸適性選擇，不受公私立學校影響。若大學要調整學雜費，可依照現有規定，提出學校財務狀況、助學機制等資料，召開相關公聽會，完成相關程序後在公告期限內提出申請，經教育部核定後可辦理學雜費調整。