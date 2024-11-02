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撤離溪邊高處避難「乾糧撐3天」　南投4獵人冷靜自救終脫險

▲仁愛鄉法治村4名獵人平安獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲仁愛鄉法治村4名獵人平安獲救後和搜救人員合影。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

康芮颱風橫掃過境，仁愛鄉法治村4名男子在颱風前夕相偕上山打獵，不幸因卡社溪水暴漲受困，失聯超過2天，所幸4人發揮求生技能，遠離易遭洪水威脅的河谷，朝山上走了3公里避難待援，終於支撐到今天天氣轉好，空勤直升機和搜救隊一下子就發現4人，全數平安獲救返家。

南投縣消防局表示，4人屬帕那巴拉杜原住民，報案家屬表示，4人於10月30日早上前往濁水溪上游支流之一的卡社溪漁獵，跟家人說好預計31日晚上7時回來，未料當晚又告訴家屬，因為溪水暴漲受困，隨後更完全失聯，親友透過APP希望找到他們的位置，但因無法取得經緯度，緊急通報119。

因31日正逢康芮颱風登陸、天候極度惡劣，縣府消防局11月1日立即派遣仁愛分隊會同林業保育署人員，自卓社林道徒步挺進搜救，無奈中途天候轉壞、路況不佳，只能先行撤退，申請空勤直升機也礙於天氣無法起飛。

直到今天天氣轉晴，空勤總隊直升機得以自臺中清泉崗機場起飛，先赴奧萬大停機坪搭載仁愛警消1名、林保署護管員1名及當地村民1名出發前往預定目標區，並於卡社溪谷沿線低飛進行空勘尋找。

參與救援的消防隊員指出，自奧萬大出發約10分鐘，就在距離武界部落約12公里的河床上，發現受困者身影，他們也興奮地不停向空中揮手求援，隨後直升機降落將4人全數平安救回，而且眾人都幾乎毫髮無傷，僅體力顯得較為虛弱，無需就醫。

4人包括葉姓家族的3名男子和另1名友人楊姓男子，年約52歲至24歲，他們獲救後向搜救隊透露，當時發現溪水暴漲、無法渡溪返家，手機電力耗盡與外界失聯後，即憑原住民傳統生活經驗，朝河谷的反方向上山躲避風雨和洪水，另因上山前即備有乾糧，加上就地採集飲水等維生物資，才能度過難關；不過他們也說，卡社溪水勢即使在颱風過後仍然相當湍急，他們始終自行無法渡溪脫困，而食糧至今天也差不多吃盡，若非空勤和搜救隊及時趕到，後果難料，上機後就不斷激動地說：「感謝你們來救我們！」

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