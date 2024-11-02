康芮襲台！桃園災後停電6.3萬戶　台電日夜搶修已復電近6萬戶

▲康芮颱風造成桃園市最多6萬3千餘戶停電，台電桃園營業處趁颱風過境後全力搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

康芮颱風帶來強風豪雨造成桃園地區多條輸電饋線跳脫，台電桃園營業處今（2）日指出，因部分道路坍方中斷或大型樹木倒塌壓毀線路，造成電桿或路樹傾倒，都讓搶修工作增加困難，台電工程人員趁颱風遠去不分日夜全力搶修，希望盡速完成復電，也請用戶耐心等待。

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▲康芮颱風造成桃園市最多6萬3千餘戶停電，台電桃園營業處搶修中。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處表示，截止今天下午2時為止，桃園地區停電用戶約6萬3千餘戶，經搶修後已復電5萬9千餘戶，約站94%，目前停電區域多集中於復興區，仍有2千9百餘戶，另外楊梅區、蘆竹區與龍潭區等地區仍有零星停電事故，台電將全力搶修復電。

▲康芮颱風造成桃園市最多6萬3千餘戶停電，台電桃園營業處在龍潭區中原路搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處強調，面對颱風災情，台電工程人員正全力搶修中，並與桃園市府各區長與里長積極合作，逐步恢復各區域供電，感謝用戶體諒台電搶修人員辛勞並耐心等候，再次提醒市民，如看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，切勿自己前去撿拾或碰觸，以免釀成觸電意外。