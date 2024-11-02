西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

▲ 洪災過後路面上全是橘紅色淤泥。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙東南部因強烈地中海風暴引發洪災，截至1日已奪走205條人命，確切失蹤人數不明，死亡數恐怕還會上升， 當地已設立臨時停屍間。當局警告瓦倫西亞（Valencia）繼續嚴防大雨，並加派千名士兵投入救援行動。

據《衛報》報導，瓦倫西亞當局1日下午上修死亡人數，使其成為西班牙現代史上最嚴重洪災。國家氣象局（Aemet）當天稍早警告，包括瓦倫西亞在內的4個地區仍在大雨及風暴警戒範圍內。

洪水摧毀橋樑、沖走車輛，失蹤人數至今不得而知。數千人斷水斷糧，部分重災區仍無法進入，街道上成堆的汽車、建築殘骸使部分居民受困家中，有些人則是被斷電斷網。

受災嚴重的派波爾塔（Paiporta）一名居民受訪時含淚表示，「你們無法想像這裡是什麼樣子，比電視上的畫面慘上3倍……不能再這樣下去了，我們需要幫助」。

▲▼ 道路受阻使救援難以挺進，失蹤人數至今不明。（圖／路透）

救難人員加緊搜救之際，政治人物則忙著互相指責，因為當局在洪水發生後才發出防災警報，呼籲居民待在家中。部分重災區居民認為，若早點發出警報就能避免死傷。

1日有數千名來自未受災地區的瓦倫西亞居民，帶著鏟子、食物和水前往支援救災行動，甚至步行數公里挺進災區。但地方政府勸阻，因道路坍塌已影響急救人員進入，呼籲民眾暫勿前往。

西班牙緊急應變部隊（UME）逾千名士兵本周稍早被部署到瓦倫西亞，協助地方緊急服務部門。國防部長羅夫萊斯（Margarita Robles）1日宣布增派500名士兵，協助挖掘受困民眾及抽水以等工作，並在當地一個會議中心設立臨時太平間，也安排心理學家及定位屍體的專業團隊；內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）2日則宣布再加派500名士兵。