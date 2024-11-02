騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

▲苗栗縣頭屋鄉象山路一間透天厝發生火警。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉象山路一間透天厝今早9點發生火警！一輛停放騎樓的機車不明原因起火燃燒，火舌竄出延燒2樓外牆冷氣室外機，消防隊據報，派遣6車15人前往，到達現場發現1名女性患者(羅女72歲)困於屋內無法逃出，消防隊人員引導婦人到頂樓陽台處待救，並佈一線滅火及派搜救人員上樓接觸患者，確認羅女無外傷且意識清楚，但仍有輕微嗆傷，救出後將她送醫治療。火勢在30分鐘內撲滅，至於起火原因，仍待進一步調查。