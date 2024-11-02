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康芮來襲忙防颱！粗心女飼主「狗拴門外整天」　全身發抖畫面曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲海墘派出所長陳甲林與警員張志勛執行巡邏勤務，巡經大安區東西九路時，發現1隻黃色土狗被主人以繩索綁在機車旁。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

日前康芮颱風來襲，台中海線一度刮起12級強風，1名粗心的女飼主，忙著處理家中防颱準備，卻忘記自己將愛犬綁在外頭的機車上，導致狗狗只能在強風中瑟瑟發抖，十分可憐。警方巡邏發現無助的狗狗，趕緊找到女飼主，請她帶狗狗回家躲避風雨。

台中市大甲警分局表示，31日晚上7時許，正是康芮颱風肆虐之際，海墘派出所長陳甲林與警員張志勛執行巡邏勤務，巡經大安區東西九路時，發現1隻黃色土狗被主人以繩索綁在機車旁，狗兒在風雨中孤單發抖，卻不見主人蹤影。

警方查訪附近住家，找到狗狗的飼主張姓女子（約40歲），王女說，因忙著做好防颱準備，忘記自己還把狗狗綁在外面，綁了一整天，對自己的疏忽感到懊悔，未來會更加注意。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲王女說，因忙著做好防颱準備，忘記自己還把狗狗綁在外面。（圖／記者白珈陽翻攝）

大甲警分局長謝建國提醒所有飼主，颱風等極端天氣來臨時務必留意寵物的安置，確保在惡劣天氣中為寵物提供妥善的照顧，讓牠們在安全舒適的環境中躲避風雨，共同守護動物的福祉。

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